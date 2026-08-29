Gelu Duminică, după imaginile cu bătrâna alungată de Poliția Locală Sector 1: "Nu aveam autorizație, dar aveam foame”

Sociologul Gelu Duminică a reacționat după apariția imaginilor în care o femeie în vârstă este oprită într-un mod care a revoltat întreaga opinie publică de polițiștii locali din Sectorul 1, în timp ce vindea fructe, legume și flori pe Calea Dorobanți.

Duminică spune că imaginile i-au amintit de copilăria sa și de perioadele în care familia încerca să obțină bani din vânzarea produselor din grădină.

„Recunosc că devin extrem de subiectiv când văd astfel de imagini, pentru că ele nu sunt doar scene dintr-o piață, sunt bucăți din copilăria mea. Le-am trăit, le-am respirat, le-am dus în spate ani întregi”, a scris Gelu Duminică.

Sociologul povestește că, atunci când familia nu avea suficienți bani pentru mâncare, aduna zarzavaturi, flori și fructe din grădină și încerca să le vândă într-o piață din apropierea hotelului Turist.

„De multe ori, când ai mei nu mai aveau bani pentru a pune ceva pe masă, adunam ce aveam prin grădină: zarzavaturi, câteva flori, fructe din copaci. Le puneam într-o sacoșă și ieșeam într-o mică piață de lângă hotelul Turist, sperând să le vindem. Mama 'risca' cum spunea ea, cu un fel de curaj care venea din disperare.

Piața de lângă hotelul Turist era, pentru noi, un fel de frontieră: între ce aveam și ce ne lipsea, între ce era legal și ce era necesar. Nu aveam autorizație, dar aveam foame. Și foamea, în anii aceia, era mai puternică decât orice regulament”, a scris sociologul.

Cum reacționau milițienii

Acesta își amintește și de reacțiile diferite ale milițienilor cu care se întâlneau.

„Unii milițieni ne zâmbeau. Poate aveau și ei acasă copii. Poate știau cum arată frigiderul gol. Poate își aminteau de propriile lor lipsuri. Dar alții… alții păreau că se hrănesc din puterea de a strivi ceva ce nu se poate apăra”, a mai spus Gelu Duminică.

Sociologul afirmă că nu a înțeles nici atunci și nu înțelege nici acum gândirea autorităților.

„Nu am înțeles niciodată gestul. Nici azi nu îl înțeleg. Confiscarea are o logică birocratică, discutabilă, dar logică. Strivirea nu are nicio logică. Strivirea este un act de dominație. Este un mod de a spune: tu nu contezi. Este o lecție despre cine are dreptul să existe în spațiul public și cine nu.

Mama îi ruga. Îi ruga cu vocea aceea care nu era nici supusă, nici agresivă, ci doar disperată. Dar disperarea nu impresiona pe nimeni. Răutatea umană câștiga. Și, odată cu ea, câștiga și sentimentul acela care te urmărește toată viața: că ești tolerat și că ești la margine”, a încheiat sociologul.

Ce s-a întâmplat în Sectorul 1

Incidentul care a generat reacția lui Gelu Duminică a avut loc pe Calea Dorobanți. O filmare distribuită în mediul online arată un polițist local care ridică marfa unei femei în vârstă ce vindea fructe, legume și flori. O parte dintre produse ajung pe trotuar, iar restul sunt puse în portbagajul unei mașini a Poliției Locale. Femeia începe să plângă în timpul intervenției.

Poliția Locală Sector 1 s-a autosesizat și a anunțat verificări pentru a stabili modul în care s-a desfășurat intervenția. Potrivit instituției, acțiunea a avut loc în contextul comerțului ambulant fără autorizație, iar în zona respectivă ar fi existat mai multe sesizări ale locuitorilor.

Jurnalistul Val Vâlcu a comentat la rândul său subiectul și a spus că „Poliția locală este în subordinea Primăriei, este brațul armat al Primăriei Sectorului 1”. Acum edil este George Tuță.

„Poliția locală ar trebui să amendeze Poliția Locală pentru că au răspândit pe jos legumele și fructele". Vezi aici întregul comentariu.