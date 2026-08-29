Fragmente de dronă au ajuns pe plaja din Eforie Nord

Dronă. Foto: Pixabay / rol ilustrativ

Alertă pe litoralul românesc, sâmbătă, după ce două obiecte suspecte au fost descoperite în zonele Eforie Sud și Eforie Nord. Unul dintre obiecte a fost adus de valuri pe plaja Gloria din Eforie Sud și pare să fie un fragment de dronă. Un al doilea obiect a fost găsit în apă, în zona Belona din Eforie Nord.

Salvamarii au intervenit imediat și au alertat autoritățile, după ce au observat că obiectele nu pot fi identificate cu certitudine.

Potrivit reprezentanților Salvamar Eforie Nord, primul fragment a ajuns la mal pe plaja Gloria din Eforie Sud. Salvamarii au îndepărtat turiștii din zona respectivă și au apelat numărul unic de urgență 112.

„În urmă cu puțin timp, valurile au adus la mal, pe plaja Gloria din Eforie Sud, un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Salvamarii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112”, au transmis reprezentanții Salvamar Eforie Nord.

Un alt obiect, găsit în apa de la Belona

În aceeași zi, un al doilea fragment suspect a fost observat în apă, în zona Belona din Eforie Nord. Obiectul a fost scos din mare de o turistă, care l-a dus în zona salvamarilor. Ulterior, fragmentul a fost preluat de polițiști pentru verificări.

Potrivit Antena 3 CNN, salvamarii au alertat autoritățile după ce au observat obiectul, iar anchetatorii au ajuns la fața locului pentru a-l ridica și pentru a stabili ce este și de unde provine. Deocamdată, nu există o confirmare oficială că obiectele provin de la drone militare sau că au legătură directă cu războiul din Ucraina. Identificarea exactă urmează să fie stabilită în urma verificărilor autorităților.

Salvamarii: „Nu atingeți obiectele necunoscute”

Reprezentanții serviciului de salvare din Eforie le-au transmis turiștilor să nu atingă și să nu mute obiectele necunoscute găsite pe plajă sau în apă.

„Dacă observați în apă sau pe nisip obiecte, fragmente metalice ori componente pe care nu le recunoașteți, nu le atingeți, nu încercați să le mutați. Îndepărtați-vă și anunțați imediat cel mai apropiat salvamar sau sunați la 112. Curiozitatea nu merită niciun risc”, este mesajul transmis turiștilor.

Avertismentul vine după mai multe situații similare înregistrate în această vară pe litoralul românesc.

Mai multe fragmente de dronă au ajuns pe litoral în ultimele săptămâni

Pe 16 august, fragmente despre care s-a presupus că provin de la drone au fost găsite în Eforie Sud și Năvodari. În aceeași zi, o dronă observată în largul Constanței a fost recuperată de autorități, iar verificările au stabilit că aceasta nu avea încărcătură explozivă.

În ultimele săptămâni au mai fost raportate fragmente sau componente de drone pe plajele din Costinești, Saturn și Olimp, aduse la mal de valuri. Un alt obiect a fost recuperat din Marea Neagră în apropierea platformei Neptun Alpha.