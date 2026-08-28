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DCNews Stiri Educatie Corneliu Ștefan: 1 septembrie – încep înscrierile pentru Internship 2026

Corneliu Ștefan: 1 septembrie – încep înscrierile pentru Internship 2026

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 28 Aug 2026
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Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, a anunțat continuarea programului dedicat tinerilor privind activitatea în administrația publică.

"Și în acest an, Consiliul Județean Dâmbovița continuă programul dedicat tinerilor care vor să descopere cum se desfășoară activitatea în administrația publică, să învețe direct de la profesioniști și să își transforme cunoștințele în experiență.

Dacă ai terminat facultatea și vrei să vezi ce înseamnă să lucrezi într-o instituție publică, te așteptăm în echipa noastră!

În perioada următoare vom anunța posturile disponibile, condițiile de înscriere și toate detaliile programului.

Susținem ideile. Investim în experiență. Pregătim tineri pentru viitor", a anunțat Corneliu Ștefan.

Vezi și: Corneliu Ștefan: Ce înseamnă respectul pentru seniori

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