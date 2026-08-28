VIDEO / Nepalul, lovit de inundații devastatoare: Numeroase victime erau turiști străini veniți în pelerinaj la Muntele sacru Kailash

Foto: Agerpres

Viitura provocată de o avalanșă și un posibil cutremur a provocat sute de decese și dispariții.

Numeroase victime de cetăţenie străină ale inundaţiilor fulgerătoare produse la graniţa dintre Nepal şi China se aflau într-un pelerinaj, în căutarea păcii şi a seninătăţii pe versanţii Muntelui Kailash, muntele sacru din Tibet, transmite vineri AFP.

Cel puţin 472 de persoane au fost ucise când un zid devastator de apă şi noroi, creat de colapsul unui gheţar, a măturat văile acestei regiuni himalayene, luând cu sine tot ce i-a stat în cale.

Peste 1.400 de persoane sunt încă dispărute şi căutate activ în ambele ţări, Nepal şi China, conform ultimelor informaţii.

"Au fost luaţi cu toţii de viitură"

Pentru Laloma, în vârstă de 27 de ani, o femeie nepaleză care a supravieţuit în mod miraculos inundaţiilor noroioase care i-au devastat satul Syabrubesi, soarta pelerinilor nu este deloc pusă la îndoială.

"Am văzut două autobuze pline de pelerini indieni îndreptându-se spre Muntele Kailash şi Lacul Mansarovar", a declarat joi femeia în vârstă de 27 de ani, care a dorit să fie identificată doar după prenume. "Au fost luaţi cu toţii de viitură".

Acest vârf în formă de piramidă, înalt de 6.638 de metri, este sacru pentru hinduşii şi budiştii tibetani. Primii îl consideră lăcaşul zeităţilor Shiva şi Parvati, iar cei din urmă centrul Universului.

Întrucât escaladarea lui este interzisă, credincioşii trebuie să se mulţumească să-l înconjoare pentru a-l observa, de-a lungul unui traseu de trei zile, lung de 52 de kilometri, şi să se scalde în mod tradiţional în apele îngheţate ale lacului Mansarovar.

Liderul spiritual hindus Sadhguru, care a fost prezent la Untold, a condus mai multe drumeţii spirituale acolo

Numai în acest an, liderul spiritual hindus Sadhguru, care a fost prezent la Untold, a condus mai multe dintre aceste drumeţii spirituale, care au atras mii de adepţi din India şi din întreaga lume. Fundaţia Isha, pe care o conduce, descrie aceste "plimbări sacre" ca o oportunitate pentru "conexiune divină, unde vălul care separă fizicul de spiritual este foarte subţire".

Pentru cetăţenii indieni, pelerinajul este organizat în comun de Ministerul Afacerilor Externe din New Delhi, cu asistenţa autorităţilor chineze.

Într-un mesaj tulburat postat pe reţelele de socializare, Sadhguru a indicat că 77 dintre adepţii săi se aflau miercuri la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei sino-nepaleze, când au lovit inundaţiile.

"Întregul grup se afla în clădire în acel moment; este un eveniment teribil şi extraordinar", a descris el în videoclipul său. "Toţi, voluntari şi lideri deopotrivă, suntem profund tulburaţi... Împărtăşesc durerea voastră", a spus guru, cu ochii plini de lacrimi.

"Erau convinşi că era momentul perfect pentru ei; erau hotărâţi să facă acest pelerinaj împreună, ca o familie"

Din Malaezia, Logadarrsiny Raman, în vârstă de 26 de ani, a raportat că patru membri ai familiei sale făceau parte dintr-un grup de pelerini care au fost luaţi de apele inundaţiilor.

Părinţii, unchiul şi mătuşa ei aşteptau cu nerăbdare să participe la acest pelerinaj de luni de zile, a declarat ea pentru AFP. "Erau convinşi că era momentul perfect pentru ei; erau hotărâţi să facă acest pelerinaj împreună, ca o familie".

Tânăra spune că a schimbat ultimul ei mesaj cu ei miercuri, la 08:40, ora din Kuala Lumpur, în zorii zilei din Nepal. Ultimul contact al grupului cu agenţia care le-a organizat călătoria a fost la ora 08:18, ora Nepalului. De atunci, a domnit o tăcere totală.

"Sunt foarte îngrijorată", continuă Logadarrsiny Raman. "Încă sper să aflu că sunt teferi şi nevătămaţi", adaugă ea, "familia noastră nu speră la nimic altceva", conform Agerpres.

Inundațiile din Nepal și Tibet, cauzate de prăbușirea unui ghețar

USGS a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 5,2 și a stabilit 'că acest eveniment seismic s-a datorat unei prăbușiri glaciare și unei viituri de noroi și grohotiș care au antrenat consecințe catastrofale în aval', a indicat instituția pe site-ul său de internet.

Inițial, presa de stat chineză a raportat o alunecare de teren de partea tibetană a graniței, în apropierea punctului de trecere a frontierei Gyirong, situat la o altitudine de 1.800 de metri, menționând 3 morți și 265 de dispăruți.

Printre persoanele raportate ca dispărute se află cetățeni din India, Australia, Țările de Jos, Africa de Sud, Regatul Unit și Malaysia. Autoritățile verifică în continuare informațiile împreună cu agențiile de turism, ghizii, forțele de securitate și administrațiile locale.

Ulterior, a fost lovit și Nepalul, viitura măturând valea râului Trishuli în districtul Nuwakot, la nord de Kathmandu, și cea a râului Bhotekoshi, la est de capitală, potrivit Agerpres.

Sursa Foto: Agerpres

Un pod și mai multe clădiri au fost luate de ape: Sute de morţi și de dispăruţi

Presa de stat chineză a evocat importante pierderi de vieţi omeneşti după o alunecare de teren survenită într-o localitate situată la graniţa cu Nepalul, anunţând trei morţi şi 265 de dispăruţi.

O înregistrare video a camerelor de supraveghere, verificată de jurnaliştii de la AFP, a surprins momentul în care o clădire cu mai multe etaje precum şi mai multe persoane care încercau să fugă din calea apelor au fost acoperite brusc de un torent extrem de puternic.

That’s the most horrifying footage I’ve ever seen https://t.co/wUj9Xeq9Tb — Rickus (@DevRickus) August 26, 2026

O altă înregistrare, de asemenea autentificată, arată un val gigantic, comparabil cu un tsunami, care s-a deversat peste o parcare situată lângă un râu liniştit şi care a luat cu sine, cu o forţă devastatoare, mai multe autocare şi o clădire.

Potrivit Poliţiei nepaleze, forţele de ordine continuă evacuarea familiilor care trăiesc în zone inundabile.

Echipele de salvare continuă căutările pentru găsirea unor eventuali supravieţuitori în mijlocul mormanelor de noroi şi de dărâmături, după ce torenţii de apă noroioasă au acoperit etajele inferioare ale clădirilor cu mai multe niveluri.

Un număr de 403 turişti - dintre care 341 străini - erau încă daţi dispăruţi la mai multe ore după producerea catastrofei.

Localnici traumatizaţi

Printre turiştii străini dispăruţi se află 142 de indieni, precum şi britanici, malaezieni, australieni, olandezi, americani, portughezi, sud-africani, sud-coreeni şi italieni, potrivit Biroului pentru Turism din Nepal.

"Sate întregi şi mai multe pieţe au fost rase de pe hartă", a declarat David Fisher, directorul din Nepal al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor Crucii Roşii şi Semilunii Roşii (FICR).

Sursa Foto: Agerpres

Această organizaţie a anunţat că a început să expedieze materiale de urgenţă, mai ales pături, truse de prim ajutor, tărgi şi saci mortuari.

Cauzele acestei viituri nu au fost încă stabilite, dar, potrivit ministrului nepalez de Externe, Shishir Khanal, un seism ar fi putut provoca o alunecare de teren, care a obstrucţionat apoi valea unui râu, cauzând ulterior o creştere bruscă şi puternică a apelor în aval.

Potrivit Autorităţii naţionale pentru reducerea şi gestionarea riscurilor de catastrofe, datele satelitare furnizate de Planet Labs sugerează că "o alunecare de zăpadă şi roci" produsă la frontiera dintre China şi Nepal ar fi putut declanşa viitura de miercuri.

Localnicii sunt traumatizaţi după această catastrofă, în timp ce experţii au avertizat că obstrucţionarea persistentă a cursului de apă ar putea declanşa un nou torent devastator.

Armata nepaleză desfăşoară operaţiuni aeriene de asistenţă, în timp ce locuitorii din zonele situate de-a lungul râului au fost somaţi să se evacueze.

Prioritate absolută

Agenţia pentru gestionarea electricităţii a raportat avarii la mai multe dintre instalaţiile sale, mai ales la nivelul barajelor şi centralelor solare, anunţând totodată "pene de electricitate".

Potrivit televiziunii publice chineze (CCTV), "o catastrofă provocată de o scurgere de noroi pe partea nepaleză a cauzat numeroase victime şi dispariţii ale unor oameni în postul de frontieră din Gyirong", situat în Tibet.

Imaginile difuzate de CCTV arată ape învolburate care transportau crengi şi numeroase resturi, precum şi un drum inundat.

This newly released video, captured more than 50 km downstream from the site of the glacier collapse, shows the rapid arrival of the flood wave, obliterating everything in its wake. pic.twitter.com/lOcEp7oUtY — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 27, 2026

Sursa Foto: Agerpres

Sursa Foto: Agerpres

"Prioritatea absolută este mobilizarea tuturor mijloacelor pentru a căuta şi a salva persoanele dispărute, a evacua şi a reloca locuitorii aflaţi în pericol, a acorda îngrijiri medicale rapide răniţilor şi a reduce la maximum numărul victimelor", a declarat preşedintele chinez Xi Jinping, citat de agenţia de presă Xinhua.

De obicei, preşedintele chinez se exprimă în mod public după dezastre naturale doar atunci când bilanţul victimelor umane este unul grav.

Inundaţiile şi alunecările de teren sunt frecvente în timpul musonului de vară (iunie-septembrie) în Nepal şi în toată Asia de Sud.

În iulie 2025, 17 persoane au fost date dispărute după o alunecare de teren survenită în apropiere de Gyirong, a raportat atunci agenţia de presă China Nouă.

Potrivit majorităţii oamenilor de ştiinţă, schimbările climatice sporesc intensitatea şi frecvenţa acestor fenomene extreme.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis un mesaj

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la New Delhi, s-a autosesizat ca urmare a situației de criză generată de inundațiile severe din Republica Federală Democratică Nepal și întreprinde demersuri pe lângă autoritățile locale competente, în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la persoanele afectate.

MAE precizează că, până la acest moment, autoritățile locale nu au notificat misiunea diplomatică cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate.

De asemenea, la nivelul Ambasadei României la New Delhi nu au fost primite solicitări de asistență consulară în acest context. Reprezentanții misiunii diplomatice continuă dialogul cu autorităţile locale fiind pregătite să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor şi în funcţie de solicitări.

MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la New Delhi: +91 11 24111015, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al ambasadei: ‪+91 81 30303444‬.

UE a activat Copernicus, sistemul său de monitorizare prin satelit

Uniunea Europeană a anunţat miercuri că a activat sistemul său de monitorizare prin satelit, Copernicus, pentru a sprijini astfel echipele de salvare în urma inundaţiilor masive din Nepal şi a precizat că este pregătită să ofere asistenţă suplimentară, informează AFP și Agerpres.

"Sistemul Copernicus a fost activat pentru a contribui la cartografierea zonelor afectate din Nepal şi pentru a sprijini operaţiunile de intervenţie la faţa locului", a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X.

"Suntem pregătiţi să oferim asistenţă europeană suplimentară", a adăugat ea.

Torenţi de apă şi noroi au ucis cel puţin 95 de persoane miercuri în Nepal, potrivit Poliţiei locale.

De asemenea, 403 turişti - dintre care 341 străini - sunt în continuare dispăruţi la mai multe ore după producerea catastrofei, a anunţat Ministerul Culturii şi Turismului din Nepal.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a anunţat că a purtat o discuţie cu omologul să nepalez, căruia i-a propus sprijinul ţării sale pentru operaţiunile de salvare.

"Poporul indian este alături de fraţii şi surorile sale din Nepal în această perioadă dificilă", a declarat Narendra Modi într-un comunicat.

El a adăugat că ţara lui este "pregătită să ofere orice tip posibil de asistenţă umanitară pentru Nepal" şi că indienii şi nepalezii coordonează în strânsă colaborare operaţiunile de căutare şi salvare a eventualilor supravieţuitori.

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