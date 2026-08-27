Donald Trump declară stare de urgență națională privind rețeaua electrică americană

Nicio țară nu exportă echipamente de rețea către Statele Unite, cu excepția Chinei

Donald Trump a declarat miercuri stare de urgență națională privind rețeaua electrică americană, interzicând achiziționarea și instalarea de echipamente provenite din țări aflate sub embargou american asupra armelor.

Decretul, care nu citează nicio țară, interzice cumpărarea sau instalarea acestor produse de la furnizori dintr-un stat aflat sub embargou sau sancțiuni americane privind comerțul cu arme. Or, nicio țară de pe această listă nu exportă echipamente de rețea către Statele Unite, cu excepția Chinei.

'Obiectivul este protejarea rețelei și a sistemelor electrice americane', a indicat Casa Albă pentru AFP, fără a preciza ce țări vor fi vizate. Normele de aplicare sunt așteptate în termen de 120 de zile.

Procedura nu este inedită. Un decret comparabil al președintelui Trump din mai 2020 nu numea nicio țară. Ordinul de aplicare, emis șapte luni mai târziu, viza în mod explicit echipamentele venite din China.

Sunt vizate transformatoarele, invertoarele, sistemele de stocare prin baterii și automatele industriale, precum și software-urile și accesul de la distanță asociate. Secretarul pentru energie va putea impune condiții pentru echipamentele deja instalate, mergând până la retragerea acestora.

Decretul invocă creșterea numărului de centre de date, a inteligenței artificiale și a producției de apărare, factori care au sporit nevoile de electricitate ale Statelor Unite.

Autoritatea de reglementare a telecomunicațiilor din SUA (FCC) a restricționat la sfârșitul lunii iulie importul de invertoare străine, în urma unei decizii similare a Comisiei Europene din mai.

Cu toate acestea, o analiză a Departamentului pentru Energie publicată în ianuarie a concluzionat, după inspectarea a 30 de invertoare chinezești, că nu există dovezi definitive privind existența unui echipament malițios ascuns. (Claudia Calotă)