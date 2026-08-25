Cântăreața Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani

Cântăreața Dolly Parton; Sursa foto: Agerpres

Dolly Parton, legendă a muzicii country și una dintre cele mai cunoscute artiste ale genului, a murit la 80 de ani. Nepotul artistei a anunțat vestea marți, 25 august, printr-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Dolly Parton, artistă americană cunoscută ca interpretă, compozitoare și actriță, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Aceasta a avut o carieră de zeci de ani care a consacrat-o drept una dintre figurile importante ale muzicii country.

Nepotul artistei a făcut publică vestea printr-un videoclip postat pe rețelele sociale, pe 25 august. Anunțul vine la doar patru zile după ce Dolly Parton transmisese un mesaj despre starea sa de sănătate.

"Eu şi familia mea am împărtăşit o viaţă întreagă de amintiri frumoase alături de Dolly, dar la fel aţi făcut şi voi. Ea a fost mereu prezentă pe televizorul vostru, pe pick-upul vostru, pe CD-urile voastre sau în playlistul de pe telefonul vostru, devenind astfel un membru cu drepturi depline al familiei voastre", a declarat nepotul ei într-un videoclip publicat pe contul de X al artistei americane, despre care se ştia că era bolnavă de ceva vreme.

Mai multe concerte anulate în ultimii ani

În luna mai, Dolly Parton şi-a anulat o serie de concerte programate în Las Vegas, din cauza problemelor de sănătate, potrivit AFP şi Agerpres.

Cântăreaţa americană în vârstă de 80 de ani anunţase şi în octombrie amânarea mai multor concerte.

Zvonurile privind starea de sănătate a lui Dolly Parton şi un mesaj al surorii sale în care cerea publicului să se "roage" pentru aceasta au stârnit agitaţie la acel moment, ceea ce a determinat-o pe artistă să publice o înregistrare video pentru a dovedi că "nu murise încă".

Dolly Parton a explicat pe Instagram că perioada de recuperare decurge bine, însă nu este încă pregătită să revină pe scenă. "Vestea bună este că răspund bine la medicamente şi tratamente şi că, pe zi ce trece, mă simt mai bine", a dat asigurări interpreta piesei "Jolene".

Vestea proastă, a adăugat ea, este că "va dura ceva timp până când voi fi pregătită pentru nivelul de performanţă necesar pe scenă, deoarece anumite medicamente şi tratamente îmi provoacă nişte ameţeli".

"Şi, bineînţeles, nu pot avea vertijuri (cântând) la banjo-uri, chitare şi toate celelalte, pe tocuri de cinci inci" (12,7 centimetri, n.r.), a glumit ea.

Vedeta a explicat că sistemele sale imunitar şi digestiv "i-au fost puse la grea încercare în ultimii trei ani", dar a precizat că medicii i-au dat asigurări că toate afecţiunile ei sunt tratabile.

Dolly Parton, "legendă" a Guinness World Records

În august 2025, Dolly Parton a fost desemnată o "legendă" a Guinness World Records datorită faptului că deţine 11 titluri de recorduri mondiale, potrivit DPA şi Agerpres.

În cadrul celebrărilor ocazionate de cea de-a 70-a aniversare a sa, această companie - care listează realizările ce stabilesc recorduri mondiale - a recompensat-o pe interpreta cântecului "Jolene", în vârstă de 79 de ani, cu certificatul "Icon" ("Legendă"), care i-a fost înmânat în studioul ei de înregistrări din Nashville, un oraş din statul american Tennessee.

Printre recordurile stabilite de Dolly Parton se numără cele mai multe decenii consecutive cu albume care au intrat în Topul 10 al clasamentului Billboard dedicat muzicii country, cele mai multe albume lansate de o cântăreaţă country şi cele mai multe nominalizări la premiile Grammy primite de o cântăreaţă country.

Ea a fost, de asemenea, prima cântăreaţă country nominalizată la EGOT - acronim pentru premiile Emmy, Grammy, Oscar şi Tony, cunoscut şi sub numele de "Grand Slam-ul din showbiz".

Craig Glenday, redactor-şef la Guinness World Records, a declarat: "Dolly este, fără îndoială, una dintre cele mai celebre textiere şi interprete din istoria muzicii country, aşa cum reiese din numeroasele sale certificate Guinness World Records, însă raza ei de acţiune şi influenţa ei se extind cu mult dincolo de lumea muzicală".

"Există atât de multe proiecte apropiate de inima ei - ajutorarea celor săraci, educaţia, cercetarea medicală şi, desigur, campania de cărţi gratuite Imagination Library - şi aceste iniţiative importante, care schimbă vieţi, o propulsează pe Dolly într-o ligă diferită. Ea este cu adevărat o legendă vie şi este o onoare să îi acordăm statutul de Legendă GWR", a adăugat el.

Guinness World Records a publicat prima sa carte la Londra în 1955 şi a vândut de atunci peste 143 de milioane de exemplare în peste 100 de ţări.

Certificatul "Icon" ("Legendă") a fost acordat anterior unor vedete precum Beyonce, Taylor Swift, Drake, Paul McCartney şi Elton John.

Dolly Parton, care este originară din statul american Tennessee, şi-a lansat albumul de debut, "Hello, I'm Dolly", în 1967, şi a avut o serie de piese de mare succes în anii 1970.

Până în anii 1980, devenise deja o mare vedetă şi şi-a făcut debutul în film cu un rol în comedia "9 To 5".

Cel mai recent album al ei este "Rockstar", lansat în 2023, şi a colaborat recent la o versiune a piesei "Please Please Please" a cântăreţei Sabrina Carpenter.

Ea este, de asemenea, coproprietară a Dollywood Company, care administrează Dollywood, un parc tematic din Pigeon Forge, un oraş din statul Tennessee.