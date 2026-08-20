Serbia merge la alegeri anticipate în octombrie. Președintele Vucic a făcut anunțul

Aleksandar Vucic, președintele Serbiei. Sursa Foto: Agerpres

Președintele sârb Aleksandar Vucic a anunțat că alegerile legislative anticipate vor avea loc în octombrie, cu peste un an înainte de termenul normal.

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat joi că alegerile legislative anticipate ar urma să aibă loc în octombrie, menţionând două date posibile şi dând astfel dreptate manifestanţilor antigvernamentali care cer un nou scrutin de mai bine de un an şi jumătate, relatează AFP.

"Alegerile legislative din Serbia vor avea loc, după toate probabilităţile, fie pe 18, fie pe 25 octombrie. Vom şti acest lucru în câteva zile", a declarat Vucic, invitat în platoul jurnalului de seară al televiziunii naţionale RTS.

Acest scrutin ar urma să se desfăşoare cu mai bine de un an înaintea termenului normal, prevăzut pentru decembrie 2027.

Dezastrul din gara de la Novi Sad

Serbia este zguduită din noiembrie 2024 de o amplă mişcare de protest declanşată de prăbuşirea acoperişului de la gara din Novi Sad, în nordul ţării.

Sute de studenți s-au adunat în Belgrad pentru a protesta împotriva politicilor președintelui Serbiei, Aleksandar Vučić, și ale partidului său de guvernământ, Partidul Progresist Sârb (SNS), pe care îi consideră responsabili pentru un dezastru.

Copertina din beton a acoperișului recent renovat al gării din orașul Novi Sad, situat în nordul țării, s-a prăbușit pe 1 noiembrie, provocând moartea a 14 persoane și rănirea altor trei. Una dintre persoanele rănite a decedat ulterior.

Acest accident, soldat cu 16 morţi, a provocat furia a sute de mii de cetăţeni, conduşi de o mişcare studenţească, care l-au văzut ca fiind rezultatul corupţiei ce, în opinia lor, este larg răspândită în această ţară care negociază aderarea la Uniunea Europeană, rămânând în acelaşi timp un aliat loial al Moscovei.

De atunci, studenții de la universitățile din Belgrad și din alte părți ale Serbiei protestează, cerând publicarea documentelor legate de renovarea gării și urmărirea penală a celor responsabili pentru tragedie.

După un moment de reculegere de 15 minute în memoria victimelor accidentului, studenții au mărșăluit către sediul procurorului de stat din Belgrad pentru a înmâna 1.000 de scrisori identice de protest biroului Zagorkăi Dolovac, procurorul general al Serbiei.

„Studenții cer să luptați pentru lege și dreptate, fără nicio practică politică sau coruptă,” se arată în scrisoare.

Studenții, partidele de opoziție și grupurile civice o consideră pe Dolovac și pe procurori responsabili pentru lentoarea anchetei privind dezastrul, acuzații pe care aceștia le neagă.

Studenții au purtat pancarte ce înfățișau o mână însângerată, simbolizând, în opinia lor, responsabilitatea guvernului pentru prăbușirea copertinei.

Partidele de opoziție și grupurile civice au ieșit, de asemenea, în stradă, acuzând accidentul de construcțiile de proastă calitate, cauzate de corupție și nepotism.

Coaliția de guvernare respinge aceste acuzații, iar Vucic a declarat că cei responsabili trebuie trași la răspundere, conform The Guardian.

Apelurile iniţiale în favoarea unei anchete transparente cu privire la această tragedie s-au transformat în solicitări pentru organizarea de alegeri anticipate.

Şeful statului sârb a promis în mod regulat aceste alegeri, însă până în prezent a evitat întotdeauna să menţioneze o dată exactă.

Mişcarea de protest pare să îşi fi pierdut din avânt de-a lungul timpului, dar studenţii au anunţat că îşi vor prezenta propria listă la scrutin, conforom Agerpres.

Peste 180.000 de oameni au participat la protestele din Belgrad, cerând alegeri anticipate

Ultimul mare miting, organizat în mai la Belgrad, a adunat aproximativ 180.000 de oameni, conform unui organism de numărare independent.

Peste 180.000 de persoane au manifestat la Belgrad pentru a cere organizarea de noi alegeri, în speranţa de a da un impuls mişcării anticorupţie declanşate după prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad.

„Între 180.000 şi 190.000 de persoane s-au adunat la demonstraţie (...). Este a doua cea mai mare manifestaţie din Serbia de la căderea (preşedintelui Slobodan) Milosevic, în 2000”, a afirmat pe reţeaua X Arhiv javnih skupova (AJS), un grup de jurnalişti şi intelectuali specializaţi în monitorizarea manifestaţiilor.

La precedentul protest major, organizat în martie 2025 de mişcarea studenţească apărută după tragedia de la Novi Sad, au manifestat între 275.000 şi 325.000 de persoane.

Directorul poliţiei naţionale sârbe, Dragan Vasiljevic, a indicat că „aproximativ 34.300 de cetăţeni” au fost prezenţi la manifestaţia organizată în Piaţa Slavija, în centrul Belgradului, sub sloganul„"Studenţii câştigă”.

Discrepanţa dintre cifrele participanţilor la demonstraţii raportate de poliţie şi de AJS este în mod regulat semnificativă, notează AFP, potrivit Agerpres.

Compania feroviară de stat din Serbia, Srbijavoz, a suspendat în zorii zilei de sâmbătă toate transporturile pe reţeaua feroviară a ţării, cu câteva ore înaintea manifestaţiei antiguvernamentale din Belgrad.

Liderul naţionalist Aleksandar Vucic, 56 de ani, este la putere ca prim-ministru sau preşedinte de peste un deceniu. Acesta i-a acuzat în repetate rânduri pe manifestanţi că sunt agenţi străini care încearcă să răstoarne guvernul.

"Voi mai fi preşedinte doar pentru câteva săptămâni, apoi voi demisiona", a declarat el, fără a oferi mai multe detalii.

Ales preşedinte în 2017 şi reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani, el a declarat recent că va demisiona imediat după convocarea oficială a alegerilor parlamentare pentru a-şi lansa campania, lăsând să se întrevadă ambiţia sa de a reveni în funcţia de prim-ministru, potrivit Agerpres.

Cel de-al doilea mandat şi ultim al lui Vucic ar fi trebuit să expire la mijlocul anului 2027. Președintele sârb a mai spus că va ajuta formaţiunea sa, Partidul Progresist Sârb, să câştige alegerile, inclusiv scrutinul parlamentar anticipat, stabilit iniţial pentru 2027.

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