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Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, ia în calcul să demisioneze și să candideze la funcția de premier

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 11 Iun 2026
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Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, ia în calcul să demisioneze și să candideze la funcția de premier
Aleksandar Vucic, președintele Serbiei. Sursa Foto: Agerpres

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat că ia în calcul o eventuală demisie din funcție și o candidatură pentru postul de prim-ministru, precizând că decizia ar putea fi luată curând.

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat miercuri seară că ia în considerare să devină candidat la postul de prim-ministru şi să renunţe la şefia statului sârb, notează Tanjug.

Întrebat de Radio Belgrade dacă are intenţia de a demisiona în următoarele 3-4 luni, Aleksandar Vucic a răspuns că demisia ar putea veni chiar mai curând. Şi, de îndată ce o fac, nu voi spune poporului că mi-am scurtat mandatul - voi spune că am demisionat, a continuat Vucic, adăugând că decizia nu ar fi o surpriză pentru nimeni.

Funcţia de premier

Referitor la candidatura sa pentru funcţia de premier, el a spus că Partidul Progresist Sârb (SNS) se gândeşte la asta în fiecare zi.

Pe de altă parte, şeful statului sârb a explicat că va dona 1.200 de cărţi pe care le-a primit cadou în timpul mandatului său: Le voi dona unei instituţii. Încă mă gândesc ce instituţie va fi.

Vucic a mai declarat că SNS ia în calcul desemnarea unui candidat pentru următoarele alegeri prezidenţiale, dar a precizat că numele candidatului respectiv nu va fi cunoscut înainte de 28 iunie, conform Agerpres.

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Aleksandar Vucic
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