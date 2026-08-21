Avion prăbușit: Opt persoane au murit după ce un charter s-a prăbușit lângă o stație radar militară din Alaska / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @davidegu

Opt persoane și-au pierdut viața joi, după ce un avion charter s-a prăbușit în apropierea unei stații radar militare din vestul statului Alaska, potrivit Comandamentului armatei americane din Alaska, citat de Reuters.

Aeronava, un Cessna 441 operat de compania Security Aviation din Anchorage, s-a prăbușit la vest de aeroportul Cape Newenham LRRS, o stație militară de tip radar cu rază lungă de acțiune.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 12:15, respectiv 20:15 GMT, potrivit unui purtător de cuvânt al Administrației Federale a Aviației din SUA. Avionul a plecat de pe Aeroportul Internațional Anchorage și avea ca destinație Cape Newenham.

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Ce rol are stația radar din Alaska

Cape Newenham face parte dintr-o rețea de stații radar amplasate în Alaska. Acestea monitorizează traficul aerian și urmăresc aeronavele care circulă în spațiul aerian al statului și în apropierea granițelor sale.

Autoritățile americane nu au oferit, deocamdată, alte detalii despre cauzele accidentului sau despre identitatea celor opt persoane care se aflau la bord, notează Agerpres.

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