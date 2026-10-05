România și Azerbaidjan, discuții pentru cooperare în industria de apărare

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România şi Azerbaidjan discută dezvoltarea unor proiecte comune în industria de apărare, în contextul extinderii capacităţilor de producţie şi al cooperării internaţionale.

România vizează extinderea capacităţilor de producţie şi a prezenţei industriei sale de apărare pe pieţele internaţionale, iar dezvoltarea unor proiecte de cooperare cu Azerbaidjanul a fost discutată la Baku, în perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2026, în cadrul celei de-a VI-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale de Apărare din Azerbaidjan - ADEX 2026.

Potrivit unui comunicat al Companiei Naţionale ROMARM, zece companii româneşti au fost prezente la expoziţie în cadrul pavilionului naţional organizat de Organizaţia Patronală Industria de Apărare, prezentând capabilităţi şi soluţii ale industriei româneşti şi explorând oportunităţi de cooperare tehnologică şi comercială pe pieţele internaţionale.

Participarea românească a inclus şi o serie de întâlniri cu oficiali şi reprezentanţi ai instituţiilor din sectorul de apărare al Republicii Azerbaidjan. Delegaţia română a fost condusă de consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius-Gabriel Lazurca.

În cadrul discuţiilor cu reprezentanţii Ministerului Apărării din Azerbaidjan, printre care Agil Gurbanov, ministru adjunct al Apărării, şi general-maior Farid Alyev, şeful Departamentului pentru înzestrare, au fost abordate posibilităţile de dezvoltare a unor proiecte de cooperare.

"Companiile româneşti din industria de apărare trebuie să îşi întărească prezenţa internaţională"

Agenda delegaţiei române a inclus, de asemenea, o întâlnire cu Vugar Mustafayev, ministrul Industriei de Apărare din Azerbaidjan, precum şi discuţii cu Ali Naghiyev, şeful Serviciului de Securitate de Stat, şi cu alţi reprezentanţi ai Guvernului azer şi oficiali din alte state participante la expoziţie.

În cadrul întâlnirilor, consilierul prezidenţial a subliniat importanţa acordată dezvoltării cooperării internaţionale în domeniul industriei de apărare şi susţinerii companiilor româneşti pe pieţele externe. "România şi Azerbaidjanul împărtăşesc interese vitale în ceea ce priveşte consolidarea relaţiilor bilaterale şi a securităţii regionale", a precizat Lazurca, în comunicatul transmis de Romarm.

La rândul său, directorul general al Romarm, Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, a transmis că firmele autohtone trebuie să îşi întărească prezenţa internaţională. "Companiile româneşti din industria de apărare trebuie să îşi întărească prezenţa internaţională şi să dezvolte capacităţi noi de producţie cât mai rapid", a declarat Pîrcălăbescu, în urma întâlnirilor desfăşurate la Baku.

Potrivit sursei citate, participarea la c a oferit cadrul pentru consolidarea relaţiilor existente şi pentru identificarea unor noi oportunităţi de colaborare cu parteneri externi. Dialogul cu reprezentanţii instituţiilor şi companiilor din domeniul apărării a vizat inclusiv dezvoltarea unor proiecte comune şi valorificarea capabilităţilor industriei româneşti.

ADEX 2026 a reunit sute de expozanţi şi profesionişti din domeniile militar, al apărării şi securităţii, oferind companiilor participante posibilitatea de a-şi prezenta produsele şi tehnologiile şi de a identifica noi oportunităţi de cooperare.

Pentru Romarm, participarea la expoziţia de la Baku se înscrie în strategia de consolidare a prezenţei industriei româneşti de apărare pe pieţele internaţionale şi de dezvoltare a unor parteneriate care să contribuie la extinderea capacităţilor de producţie şi la creşterea competitivităţii companiilor româneşti, conform Agerpres.

ROMARM și-a ales conducerea executivă anul trecut. Cine sunt noul director general și directorul economic, aleși pe 4 ani

Compania Națională ROMARM S.A. a anunțat anul trecut finalizarea cu succes a procedurii de selecție a conducerii executive, derulată în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Compania Națională ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a transmis un comunicat în acest sens.

”Procesul de selecție s-a desfasurat conform standardelor internaționale de corporate governance aplicabile sectorului industrial strategic prin evaluarea profesională și tehnică a candidaților, analiza competențelor manageriale și de leadership, verificări de integritate și conformitate, precum și selecția pe baza unor criterii clare de performanță și aliniere la obiectivele strategice naționale și internaționale

În urma acestui proces complex și competitiv, Consiliul de Administrație al ROMARM a decis numirea domnului Răzvan Marian Pircalăbescu în funcția de Director General și a domnului George Adrian Teotoc în funcția de Director Economic, cu mandate de 4 ani.

Noua echipă executivă formează un tandem managerial pregătit să implementeze obiectivele prevăzute în Strategia privind industria națională de apărare și în direcțiile cheie de dezvoltare trasate de Consiliul de Administrație, asigurând conformitatea cu țintele Alianței Transatlantice și cu directivele europene în materie de securitate și apărare.

Obiective strategice asumate:

Creșterea capacității de producție și optimizarea fluxurilor industrial

Implementarea tehnologiilor avansate și integrarea în lanțurile valorice euroatlantice

Certificarea și conformitatea cu standardele și reglementările UE/NATO în domeniul apărării

Consolidarea parteneriatelor strategice cu furnizori și integratori internaționali,Dezvoltarea programelor de instruire și interoperabilitate pentru personalul tehnic și managerial

Creșterea capacității de export și diversificarea portofoliului de produse.

Impact și beneficii:

Stabilitate decizională și operativă la nivelul conducerii executive

Creșterea rezilienței industriei naționale de apărare în contextul provocărilor de securitate regional

Asigurarea continuității proiectelor aflate în derulare și accelerarea celor aflate în faza de negociere internațională

Consolidarea poziției României ca furnizor de capabilități în cadrul NATO și UE.

În continuarea demersurilor strategice de dezvoltare a industriei naționale de apărare și a consolidării parteneriatelor de succes încheiate între ROMARM și companii de renume internațional, precum și în contextul alinierii la obiectivele NATO și la programele de pregătire a industriei de profil din cadrul Uniunii Europene, noua conducere administrativă și executivă reconfirmă angajamentul față de partenerii interni și internaționali de a asigura stabilitate decizională și operativă, precum și o voință fermă de dezvoltare și întărire a capacității de apărare a României și a Alianței Nord-Atlantice”, conform unui comunicat.