ROMARM și-a ales conducerea executivă. Cine sunt noul director general și directorul economic, aleși pe 4 ani

Compania Națională ROMARM S.A. a anunțat finalizarea cu succes a procedurii de selecție a conducerii executive, derulată în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Compania Națională ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a transmis un comunicat în acest sens.

”Procesul de selecție s-a desfasurat conform standardelor internaționale de corporate governance aplicabile sectorului industrial strategic prin evaluarea profesională și tehnică a candidaților, analiza competențelor manageriale și de leadership, verificări de integritate și conformitate, precum și selecția pe baza unor criterii clare de performanță și aliniere la obiectivele strategice naționale și internaționale

În urma acestui proces complex și competitiv, Consiliul de Administrație al ROMARM a decis numirea domnului Răzvan Marian Pircalăbescu în funcția de Director General și a domnului George Adrian Teotoc în funcția de Director Economic, cu mandate de 4 ani.

Noua echipă executivă formează un tandem managerial pregătit să implementeze obiectivele prevăzute în Strategia privind industria națională de apărare și în direcțiile cheie de dezvoltare trasate de Consiliul de Administrație, asigurând conformitatea cu țintele Alianței Transatlantice și cu directivele europene în materie de securitate și apărare.

Obiective strategice asumate:

Creșterea capacității de producție și optimizarea fluxurilor industrial

Implementarea tehnologiilor avansate și integrarea în lanțurile valorice euroatlantice

Certificarea și conformitatea cu standardele și reglementările UE/NATO în domeniul apărării

Consolidarea parteneriatelor strategice cu furnizori și integratori internaționali,Dezvoltarea programelor de instruire și interoperabilitate pentru personalul tehnic și managerial

Creșterea capacității de export și diversificarea portofoliului de produse.

Impact și beneficii:

Stabilitate decizională și operativă la nivelul conducerii executive

Creșterea rezilienței industriei naționale de apărare în contextul provocărilor de securitate regional

Asigurarea continuității proiectelor aflate în derulare și accelerarea celor aflate în faza de negociere internațională

Consolidarea poziției României ca furnizor de capabilități în cadrul NATO și UE.

În continuarea demersurilor strategice de dezvoltare a industriei naționale de apărare și a consolidării parteneriatelor de succes încheiate între ROMARM și companii de renume internațional, precum și în contextul alinierii la obiectivele NATO și la programele de pregătire a industriei de profil din cadrul Uniunii Europene, noua conducere administrativă și executivă reconfirmă angajamentul față de partenerii interni și internaționali de a asigura stabilitate decizională și operativă, precum și o voință fermă de dezvoltare și întărire a capacității de apărare a României și a Alianței Nord-Atlantice”, conform unui comunicat.

