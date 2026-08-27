Nicuşor Dan: Formatul Triunghiul Odesa, între România, Rep.Moldova şi Ucraina, mai relevant ca niciodată

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Preşedintele Nicuşor Dan a avut o trilaterală joi, 27 august, la Chişinău, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Întâlnirea dintre Nicuşor Dan, Maia Sandu şi Volodimir Zelenski a avut loc la Chişinău, cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova.

"Am avut astăzi la Chișinău o reuniune trilaterală substanțială și semnificativă, împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.

Formatul de cooperare Triunghiul Odesa între România, Republica Moldova și Ucraina este mai relevant ca niciodată și aduce valoare adăugată securității regionale și proiectelor comune care generează beneficii concrete pentru cetățenii noștri în domeniile interconectării energetice, infrastructurii și integrării europene.

România a dezvoltat Parteneriate Strategice atât cu Republica Moldova, cât și cu Ucraina și vom continua să contribuim împreună la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est.

În cadrul întâlnirii, ne-am reafirmat sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de țări vecine, România și Republica Moldova sunt puternic expuse consecințelor complexe ale războiului și conlucrăm pentru a contracara gama largă de riscuri și amenințări.

Susținem o pace justă și durabilă și vom colabora îndeaproape pentru reconstrucția Ucrainei.

Am discutat, de asemenea, despre parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. România va sprijini activ deschiderea rapidă a tuturor clusterelor de negociere restante, atât cu Republica Moldova, cât și Ucraina, pe baza principiului aderării în funcție de merite.

Împreună, România, Republica Moldova și Ucraina suntem mai puternice. Prin dialog și cooperare, putem atinge obiectivele noastre comune și putem construi o regiune mai sigură, mai rezilientă și mai europeană", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Maia Sandu a salutat legăturile strânse dintre cele trei ţări

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat joi legăturile strânse ale ţării sale cu România şi Ucraina, într-o conferinţă de presă comună la Chişinău alături de omologii săi român Nicuşor Dan şi ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia marcării a 35 de ani de independenţă a Republicii Moldova.

"Avem acelaşi ataşament faţă de valorile fundamentale ale civilizaţiei noastre: pacea, libertatea şi democraţia", a spus Maia Sandu.

"În urmă cu 35 de ani, eram trei ţări sărace, la marginea Europei, cu economii ruinate şi cu viitorul incert. Astăzi, suntem trei state europene care stau la aceeaşi masă şi sunt respectate în Europa şi în lume", a adăugat ea.

"România, membră a NATO şi a Uniunii Europene. Ucraina, ţară care prin curaj şi inovaţie apără astăzi un continent întreg de un agresor brutal. Şi Republica Moldova, ţară ai cărei oameni şi-au apărat prin vot apartenenţa la familia europeană şi care negociază acum aderarea la UE", a completat ea.

"În aceşti 35 de ani am învăţat ce înseamnă cu adevărat independenţa. Independenţa înseamnă să ai lumină şi căldură în casă, indiferent de ce se decide la Moscova; să-ţi vinzi produsele acolo unde eşti respectat şi tu şi munca ta; să-ţi alegi singur prietenii şi drumul; să fii tratat ca partener; să ai un cuvânt de spus; şi să decizi prin vot cine conduce ţara", a mai declarat Maia Sandu

"Un singur lucru îţi este dat de la început: vecinii. Iar Republica Moldova a avut noroc. La vest, avem de o ţară care ne-a fost alături încă de la proclamarea independenţei noastre. România a fost lângă noi la fiecare cumpănă, în anii grei de la început, în crizele energetice, în momentele în care alţii ne priveau de la distanţă. A făcut-o firesc, aşa cum face un frate sau o soră. România ne-a purtat cauza în Europa atunci când vocea noastră era încă slabă. Iar când a intrat în Uniunea Europeană, în 2007, moldovenii au văzut cu ochii lor că drumul acesta este realizabil", a subliniat ea.

"La est avem o ţară care apără cu vieţile oamenilor săi pacea pe întreg continentul. Cu Ucraina avem 1.222 km de hotar, iar ucrainenii ţin agresorul departe de casele noastre. Moldova doarme mai liniştită datorită rezistenţei ucrainenilor", a spus preşedinta.

Maia Sandu a reamintit că luni, în timpul vizitei sale la Kiev, i-a conferit lui Zelenski "Ordinul Republicii", cea mai înaltă distincţie a Republicii Moldova, "pentru contribuţia excepţională la apărarea păcii şi a libertăţii pe continentul european" şi a precizat că, drept "semn al recunoştinţei moldovenilor faţă de curajul poporului ucrainean", i-a înmânat joi, la Chişinău, această distincţie.

"În 35 de ani am învăţat că independenţa este mai puternică atunci când se sprijină pe legături solide, şi de aceea ştim ce fel de ţară vrem să fim pentru vecinii noştri: un vecin bun, un prieten de nădejde, un partener de securitate. Acesta este scopul nostru: să fim un stat care oferă siguranţă celor de acasă şi celor din jur, Ucrainei, României şi Uniunii Europene la care ne pregătim să aderăm", a mai afirmat Maia Sandu în conferinţa de presă.

Ea a mai atras atenţia că războiul "brutal al Rusiei împotriva Ucrainei se simte dincolo de hotarele" acesteia.

"Spaţiul aerian al Republicii Moldova şi al României a fost încălcat de zeci de ori. Chiar astăzi, în prag de sărbătoare, drone ruseşti au pătruns în spaţiul nostru aerian în încercarea vădită de a ne intimida. Spun clar şi răspicat, în prezenţa prietenilor noştri: Nu ne vom lăsa intimidaţi", a afirmat ea.

Şefa statului moldovean a spus că ţara sa investeşte în apărarea antiaeriană, "ca să ne putem apăra oamenii şi infrastructura"

Ea a făcut totodată apel la toate "ţările lumii libere să ajute Ucraina să-şi întărească apărarea antiaeriană acum, înaintea acestei ierni".

"Continuăm să ne unim eforturile. Vrem trei ţări bine legate între ele, oameni care ajung dintr-o ţară în alta uşor, ca la ei acasă. Hotare păzite bine, dar trecute rapid, fără cozi. Drumuri şi căi ferate pe care mărfurile circulă fără impedimente. Gaz şi curent care merg în ambele sensuri, pentru ca fiecare dintre noi să aibă de unde lua energie la nevoie. Râuri gospodărite împreună, pentru că Prutul şi Nistrul sunt resursele noastre comune. Porturile de la Dunăre - Giurgiuleşti, Galaţi, Reni, Ismail - lucrând coordonat. Şi un cer supravegheat împreună. Aceasta este regiunea pe care o construim şi viitorul pe care îl vrem în Uniunea Europeană, unde ne dorim să ajungem şi noi, şi Ucraina. Pentru acest obiectiv muncim în fiecare zi. Astăzi sărbătorim ce-am reuşit", a mai declarat Maia Sandu.