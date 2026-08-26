Avertisment pentru iubitorii de bere: Este cea mai toxică băutură alcoolică! Ce trebuie să știi înainte să consumi

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Drazen Zigic

Nutriționista Andrea Urizar avertizează că berea, cu toate că este văzută ca o băutură alcoolică ușoară, poate avea un impact semnificativ asupra sănătății metabolice atunci când este consumată frecvent.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, nutriționista spune că berea este, în opinia sa, cea mai toxică băutură alcoolică.

„Ca nutriționistă, în opinia mea, celebra bere este cea mai toxică băutură alcoolică, una care îți va distruge sănătatea, îți va crește riscul cardiovascular, va provoca probleme metabolice, îți va afecta greutatea și felul în care arăți, îți va provoca inflamații și va duce la retenție de apă. Pe scurt, numai lucruri rele”, a spus aceasta.

Potrivit nutriționistei, problema berii este combinația dintre alcool și carbohidrații proveniți din cereale - grâul, orzul și malțul.

„Berea este combinația perfectă pentru dezastru: alcool și carbohidrați sub formă de cereale”, a spus Andrea Urizar.

Nutriționista spune că alcoolul furnizează șapte calorii pe gram și este perceput de organism ca o substanță toxică. Din acest motiv, organismul prioritizează eliminarea alcoolului înaintea hrănirii și absorbției nutrienților.

„Organismul percepe alcoolul ca pe o toxină, deoarece produșii rezultați din metabolizarea alcoolului sunt foarte toxici. Prin urmare, organismul tău va prioritiza eliminarea acelei toxine înainte de a se ocupa de hrănire și de absorbția nutrienților”, a spus Andrea Urizar.

VEZI ȘI: Avertisment pentru cei care îi cer lui ChatGPT să le facă diete: De ce nu e o idee bună. Explicația unui nutriționist

Alcoolul încetinește pierderea în greutate

Potrivit specialistei, alcoolul îngreunează absorbția unor nutrienți și încetinește arderea grăsimilor, ceea ce afectează procesul de slăbire.

„Deoarece alcoolul este atât de toxic, organismul va prioritiza eliminarea lui. Și ceea ce va face este să încetinească arderea grăsimilor. Ce înseamnă asta? Că nu vei slăbi”, a spus ea.

Andrea Urizar explică faptul că persoanele care consumă frecvent bere au adesea niveluri ridicate de acid uric și trigliceride. Potrivit specialistei, aceste modificări pot îngreuna pierderea grăsimii abdominale, chiar și în cazul unei alimentații echilibrate și al unui aport redus de calorii.

VEZI ȘI: Ce trebuie să faci când găsești mucegai pe fructe și legume: Regula simplă explicată de un medic

Alte efecte ale consumului de bere

Nutriționista avertizează că efectele consumului frecvent de bere depășesc problema greutății.

Creșterea trigliceridelor, a hemoglobinei glicozilate și a acidului uric poate favoriza prediabetul, diabetul de tip 2 și afectarea arterelor. Ea asociază berea consumată frecvent și cu acumularea grăsimii viscerale și apariția ficatului gras.

Aceasta mai spune că berea favorizează inflamația și retenția de lichide, iar monitorizarea trigliceridelor, acidului uric și hemoglobinei glicozilate poate ajuta la evaluarea riscului metabolic. Ea spune că alimentația sănătoasă nu trebuie să urmărească doar pierderea în greutate, ci și prevenirea problemelor de sănătate.

„Nutriția nu înseamnă doar să slăbești și să arăți bine, ci, sincer, are legătură și cu faptul că te poți expune riscului unor numeroase afecțiuni. Nu este vorba doar despre greutate. Este vorba despre prevenirea problemelor de sănătate”, a spus ea.

VEZI ȘI: Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei 600 ml de apă pe stomacul gol