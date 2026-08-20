Clasament: Cele mai scumpe și cele mai ieftine companii aeriene din Europa / FOTO: magnific.com @danielferner96

AirAdvisor a clasat 23 de companii aeriene europene în funcție de costuri și a identificat companiile care oferă cel mai bun raport între preț și serviciile oferite pentru următoarea ta călătorie.

Nu toate companiile aeriene au aceleași prețuri. Deși știm că operatorii low cost oferă, în general, tarife mai mici, există diferențe importante și între companiile aeriene naționale. Un studiu realizat de AirAdvisor, un serviciu internațional de compensare pentru zboruri și bagaje, a analizat datele privind veniturile obținute pentru fiecare kilometru parcurs de un loc disponibil, cunoscute sub denumirea RASK, pentru a clasifica 23 de companii aeriene europene în funcție de veniturile pe care le obțin de la pasageri pentru fiecare kilometru parcurs și pentru fiecare loc disponibil, notează Euronews.

Aceste date indică suma pe care pasagerii o plătesc pentru un zbor în raport cu distanța parcursă și numărul de locuri disponibile. Calculul include și costurile suplimentare, precum taxele pentru bagaje și alegerea locului, nu doar prețul afișat al biletului. În general, cu cât valoarea RASK este mai mare, cu atât compania aeriană este mai scumpă.

Eșantionul analizat de AirAdvisor include companii aeriene importante, operatori naționali cu un volum mare de pasageri și companii regionale cunoscute. Studiul arată că operatorii mai mici au, de regulă, costuri mai mari. AirAdvisor explică faptul că aceste companii au „costuri de operare mai mari per pasager deoarece operează mai puține rute, au flote mai mici și deservesc adesea destinații îndepărtate sau cu cerere redusă”.

„Cu mai puține locuri disponibile pentru vânzare și cu o concurență mai redusă pe multe rute, prețurile biletelor sunt adesea mai mari”, a mai transmis compania, care a precizat că acest lucru nu se întâmplă în toate cazurile și că pasagerii trebuie să verifice întotdeauna ofertele disponibile înainte de a cumpăra un bilet.

Per total, însă, comparația de la un an la altul, între 2024 și 2025, arată că valoarea RASK a scăzut pentru majoritatea companiilor aeriene analizate. Dintre cele 14 companii pentru care AirAdvisor a avut acces la date RASK comparabile de la un an la altul, doar cinci au înregistrat creșteri, în timp ce celelalte nouă au raportat scăderi.

Așadar, care sunt companiile aeriene europene cu cele mai mari costuri și care oferă tarife mai accesibile?

Cele mai scumpe companii aeriene din Europa

Cu o valoare RASK de 0,32 euro, Widerøe este cea mai scumpă companie aeriană din Europa.

Dacă numele companiei nu îți este familiar, Widerøe este al treilea cel mai mare operator aerian din Norvegia. Compania face legătura în principal între aeroporturi regionale mici, precum Båtsfjord, Leknes și Namsos, și aeroporturile principale din țară. Operatorul are și câteva rute internaționale, inclusiv către Aberdeen, Hamburg și Londra Southend.

În categoria marilor companii aeriene, cel mai scump operator național din Europa este British Airways, cu o valoare RASK de 0,0888 euro în 2025. Valoarea a crescut cu 0,0038 euro față de anul precedent.

Air France și Austrian Airlines completează primele trei poziții în clasamentul celor mai scumpe companii aeriene europene, ambele cu o valoare RASK de 0,0850 euro.

Ce companii aeriene europene sunt mai accesibile

La polul opus, Wizz Air ocupă prima poziție în clasamentul companiilor aeriene cu cele mai mici costuri, cu o valoare RASK de numai 0,0433 euro. Deși valorile pot părea mici la prima vedere, diferențele se pot aduna rapid. Potrivit analizei, alegerea unui zbor Wizz Air în locul unui zbor Air France poate însemna o economie de până la 50 de euro, dacă se iau în calcul distanțele medii ale zborurilor europene.

A doua cea mai accesibilă companie aeriană din Europa este easyJet. Valoarea RASK a companiei a scăzut de la 0,0770 euro în 2024 la 0,0521 euro în 2025.

Ryanair ocupă locul al treilea în clasamentul general al celor mai accesibile companii aeriene. Și în cazul acestei companii, valoarea RASK a scăzut, de la 0,0843 euro în 2024 la 0,0556 euro în 2025.

În ceea ce privește marile companii aeriene naționale din Europa, Finnair este cea mai accesibilă dintre cele 11 companii incluse în studiu.

Clasamentul general al companiilor aeriene europene în funcție de veniturile obținute pentru fiecare kilometru și loc disponibil

Widerøe, 0,32 euro RASK

British Airways, 0,0888 euro RASK

Air France, 0,085 euro RASK

Austrian Airlines, 0,085 euro RASK

Lufthansa, 0,0845 euro RASK

Aegean Airlines, 0,0839 euro RASK

KLM, 0,0837 euro RASK

ITA Airways, 0,0836 euro RASK

SWISS, 0,083 euro RASK

Aer Lingus, 0,0807 euro RASK

Brussels Airlines, 0,0797 euro RASK

Eurowings, 0,0782 euro RASK

SAS, 0,0758 euro RASK

Vueling, 0,079 euro RASK

Turkish Airlines, 0,0729 euro RASK

Iberia, 0,0708 euro RASK

TAP Portugal, 0,0696 euro RASK

Norwegian Air Shuttle, 0,068 euro RASK

Transavia, 0,0664 euro RASK

Finnair, 0,0622 euro RASK

Ryanair, 0,0556 euro RASK

easyJet, 0,0521 euro RASK

Wizz Air, 0,0433 euro RASK