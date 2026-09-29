Vacanțe de 3.500 de euro, rezervate cu cinci luni înainte. Destinațiile alese de români în 2026

Miyajima Exact Tours

Unde au mers românii în vacanță în 2026?

În contextul crizei economice, am fost curioși să aflăm unde mai călătoresc românii. Și surpriza a fost să aflăm că în 2026, românii au ales destinații mai puțin convenționale. Și, ca să prindă prețuri bune, au rezervat cu aproape cinci luni înainte.

Vă surprinde sau nu, dar Japonia rămâne destinația-fanion, Coreea de Sud este revelația anului. Românii au ales lumi îndepărtate, culturi diferite și experiențe care îi scot din traseele turistice convenționale.

Datele Exact Tours, turoperator care oferă circuite și croaziere de grup în Asia, Africa, America de Sud și de Nord, Oceania/Pacific și Europa, ne arată unde au mers românii. În 2026, agenția a organizat circuite în 60 de țări, printre care Madagascar, Rwanda, Burundi, Uganda, Senegal, Gambia, Coasta de Fildeș, Benin, Mongolia, Libia etc.

Top 5 destinații



Top 5 destinații în 2026 este dat de Japonia, China, Coreea de Sud, marea revelație a acestui an, cu o creștere de aproape două ori față de 2025, Vietnam și Cambodgia, Uzbekistan.

„Vedem tot mai clar că turiștii caută un motiv pentru care să ajungă într-un anumit loc, nu doar o destinație pe care să o bifeze. În Japonia vor să prindă perioada florilor de cireș și atmosfera festivalurilor tradiționale, în China vor să descopere contrastele dintre marile orașe ale prezentului și vestigiile unei civilizații milenare, iar în Coreea de Sud vor să vadă lumea pe care au descoperit-o prin muzică și seriale. Pentru noi, aceste preferințe sunt foarte importante atunci când construim circuitele: nu este suficient să ducem turistul într-o țară, trebuie să îi oferim motive reale să își dorească acea călătorie”, declară Olivia Berghianu, director executiv Exact Tours.



În Japonia, turiștii sunt atrași de momente: sfârșitul lui martie aduce Kyoto în sezonul spectaculos al florilor de cireș și al tradiției hanami, în timp ce, în aprilie, Takayama găzduiește celebrul său festival tradițional, cu care alegorice, procesiuni și parade nocturne.

În China, turiștii sunt atrași de contrastul spectaculos dintre tradițiile milenare și ritmul accelerat al dezvoltării tehnologice. De la Marele Zid Chinezesc la podurile de sticlă, de la Munții Avatar - Zhangjiajie sau metroul Liziba din Chongqing, destinația surprinde prin felul în care patrimoniul, natura și ingeniozitatea inginerească coexistă.

Coreea de Sud atrage prin mixul dintre tradițional, palatele regale în care turiștii Exact Tours îmbracă portul tradițional coreean – hanbok, și modernism, podurile de sticlă peste mare, bibliotecile futuriste, cultura pop.

În Vietnam și Cambodgia, turiștii caută combinația dintre peisaje spectaculoase, cultură și patrimoniu: Vietnamul îi atrage prin peisajele sale, monumentele UNESCO și influențele culturale care se regăsesc în arhitectură și gastronomie, în timp ce în Cambodgia, complexul arheologic Angkor (UNESCO), al cărui simbol este templul Angkor Wat, rămâne unul dintre marile repere ale călătoriei.

Uzbekistanul este o destinație apreciată pentru istoria sa bogată și pentru orașele spectaculoase de pe vechiul Drum al Mătăsii. Turiștii vizitează în special Samarkand, Bukhara și Khiva pentru moscheile, madrasele și palatele decorate cu mozaicuri albastre impresionante.



În 2026, turiștii și-au manifestat interesul și pentru Africa de Sud, Zimbabwe și Botswana, atrăgătoare prin peisajele spectaculoase și experiențele de natură - de la Cascada Victoria văzută din aer și safari în Parcul Național Chobe până la explorarea regiunii viticole din Cape - dar și pentru Peru, cu combinația sa de istorie, natură și cultură, de la impresionantul Machu Picchu la gastronomia locală, devenită ea însăși un motiv de călătorie.

Orientarea spre experiențe se vede și în comportamentul de cumpărare: 11% dintre turiștii din 2026 au adăugat excursii opționale peste pachetul de bază, cheltuind în medie 420 de euro de persoană. Pe anumite circuite, interesul este mult mai mare: 83% dintre turiștii care au călătorit în Africa de Sud au cumpărat zborul deasupra Cascadei Victoria.

În 2026, rezervările s-au făcut cu aproximativ cinci luni înainte. Prețul mediu al unui pachet este 3.479 de euro în 2026, în creștere ușoară față de 2025, dar cu excursiile opționale incluse, cheltuiala medie reală ajunge la 3.542 de euro/persoană.



Bugete în creștere pentru 2027, turiști care revin și circuite mai lungi



Bugetul mediu pentru 2027, din rezervările realizate deja, a urcat la 3.945 de euro, cu 13% peste nivelul din 2026.

Românii sunt interesați și de Coreea de Sud



Coreea de Sud a trecut de la statutul de extensie, circuitele Japonia – Coreea de Sud, la destinație principală, după ce turiștii au manifestat un interes tot mai mare pentru această țară. În paralel, Exact Tours a deschis direcții noi în Africa subsahariană și America Latină și a introdus plecări dedicate din Cluj-Napoca, compania oferind astfel acces direct turiștilor din regiune la programe în multe dintre destinațiile sale din Asia și Africa.

Pentru 2027, Asia rămâne nucleul portofoliului. Japonia are 19 plecări publicate între 8 martie și 23 aprilie, China se extinde cu circuite tematice spre Tibet, croaziere pe Yangtze și combinații China - Vietnam, Coreea de Sud primește circuite proprii cu Insula Jeju, iar Vietnamul este construit inclusiv în jurul calendarului cultural local, prin plecări de Tết – Anul Nou Vietnamez.

În același timp, oferta se extinde către destinații mai puțin întâlnite în piața turistică românească: Reunion și Mauritius, Patagonia, Venezuela, Panama, Insula Paștelui, Etiopia, Algeria, Madagascar, dar și spre Irak, Libia, Groenlanda.

Printre experiențele inedite se află croaziera de expediție în Antarctica din noiembrie 2027 cu Andrei Neagu, ghid în echipa Exact Tours, precum și croaziere în Pacificul de Sud și în insulele grecești.

Portofoliul pentru 2027 include și trei direcții complet noi: Portugalia, Venezuela și un mare circuit al Asiei Centrale, care reunește Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan.