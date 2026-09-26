Rețeta de Brownie. Cum se prepară delicioasa prăjitură cu ciocolată

Brownie / Foto: unsplash.com

Brownie este desertul ideal pentru iubitorii de "dulce". Rețeta acestei prăjituri este simplă și rapidă.

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta de Brownie

ciocolată (neagră sau cu lapte): 200 g

unt (minim 80% grăsime): 150 g

ouă proaspete: 3 bucăți

zahăr tos: 150 g

făină albă de grâu: 75 g

extract sau esență de vanilie: după gust

sare: un praf (pentru a pune în evidență gustul dulce)

Cum se prepară Brownie

Pornește cuptorul și setează-l la 180°C pentru a se încălzi uniform. Ia o formă de copt (aproximativ 20x30 cm) și îmbrac-o în hârtie pergament.

Rupe tableta de ciocolată în bucăți și pune-o într-un bol termorezistent alături de unt. Așază vasul deasupra unei crăticioare cu apă care fierbe înăbușit (bain-marie). Amestecă ușor până când obții o compoziție lichidă și lucioasă, apoi las-o puțin la temperat, potrivit bucataras.ro.

Într-un vas separat, sparge ouăle, adaugă zahărul, sarea și vanilia. Folosește un mixer pentru a bate amestecul câteva minute, până când compoziția devine deschisă la culoare și își mărește considerabil volumul.

Turnați în fir subțire amestecul călduț de unt și ciocolată peste ouăle bătute, încorporându-l cu mișcări lejere. La final, cerne făina și încorporeaz-o cu ajutorul unei spatule, prin mișcări de jos în sus, doar până când nu se mai văd urme de ingrediente uscate.

Răstoarnă aluatul omogen în tava pregătită și nivelează-l uniform. Introdu tava în cuptor și las-o timp de aproximativ 30 de minute. Prăjitura este gata când deasupra se formează o crustă subțire, ușor crăpată.

Valori nutriționale estimate (per porție)

Dacă împarți prăjitura în 20 de pătrățele egale, o porție conține aproximativ:

Calorii: ~155 kcal

Carbohidrați: 15 g

Grăsimi: 10 g

Proteine: 2 g

Sfaturi pentru servire

După ce ai oprit cuptorul, scoate brownie-ul și lasă-l să se răcească complet în tavă. Astfel, o vei putea porționa ușor, în pătrate perfecte.

Reîncălzește o felie timp de 10-15 secunde la cuptorul cu microunde și servește-o alături de o cupă de înghețată de vanilie. Sau pudreaz-o cu cacao sau zahăr pudră și adaugă câteva fructe proaspete, ușor acrișoare (zmeură, mure sau căpșuni).

Secretele unui Brownie perfect

Folosește o ciocolată cu minimum 50-70% cacao pentru un gust intens și o textură densă. Dacă folosești doar ciocolată cu lapte, prăjitura poate ieși prea dulce și moale.

Spre deosebire de pandișpanul clasic, scobitoarea introdusă în centrul unui brownie nu trebuie să iasă perfect curată. Ea trebuie să aibă pe ea câteva firimituri umede (dar nu aluat lichid). Dacă scobitoarea e uscată, înseamnă că prăjitura a fost coaptă prea mult și își va pierde textura gumată.

Folosește unt clasic, cu 82% grăsime. Variantele tartinabile sau cu un conținut mare de apă vor schimba textura desertului.

Pentru o textură crocantă, poți adaugă în aluat, chiar înainte de a-l turna în tavă, 100 g de miez de nucă, alune de pădure prăjite sau fistic, tocate grosier.