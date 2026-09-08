Bananele se înnegresc repede? Trucul care le încetinește coacerea. Ai nevoie de un singur lucru din sertarul bucătăriei / FOTO: magnific.com @Nurulbadri29

Cum păstrezi bananele? Este o întrebare importantă, pentru că aceste fructe se pot coace surprinzător de repede.

Cumperi banane galbene, iar după două sau trei zile apar pete maronii pe coajă, pulpa se înmoaie și fructele nu mai arată la fel de apetisant. Există însă o metodă care poate încetini acest proces. Ai nevoie de un obiect pe care cei mai mulți dintre noi îl avem în sertarul din bucătărie. Este vorba despre o rolă de folie alimentară, conform Fakt.

Bananele au multe avantaje. Potolesc bine foamea, iar coaja lor naturală îți permite să le pui în geantă și să le mănânci aproape oriunde. Din acest motiv, sunt o gustare practică atunci când ai nevoie de ceva rapid. Îți oferă energie și substanțe nutritive, iar gustul lor dulce te ajută să alegi mai ușor un fruct în locul unor dulciuri cu mai multe calorii.

Nu este de mirare că multe persoane cumpără mai multe banane deodată. Problema apare atunci când fructele se coc mai repede decât reușești să le consumi. Iată cum poți păstra bananele pentru ca ele să nu se închidă la culoare atât de repede.

De ce se coc bananele atât de repede

Un rol important în coacerea rapidă a bananelor îl are etilena, un hormon vegetal sub formă de gaz care controlează procesul de coacere a fructelor. Bananele fac parte din categoria fructelor climacterice. Aceste fructe continuă să se coacă intens și după ce sunt culese. De aceea, chiar și după ce le aduci de la magazin și le lași pe blatul din bucătărie, ele își schimbă în continuare culoarea, gustul și textura.

Pe măsură ce banana se coace, apar mai multe schimbări. Amidonul se transformă treptat în zaharuri, iar banana coaptă are un gust mult mai dulce decât una verde. Se modifică și structura pulpei, care devine tot mai moale. În același timp, coaja își pierde culoarea verde, devine galbenă, iar ulterior apar pete maronii.

Folia alimentară pe codița bananei. Cum funcționează acest truc

Una dintre metodele populare care pot încetini acest proces presupune să învelești cu folie locul în care bananele sunt unite într-o singură legătură. Poți folosi o bucată mică de folie de aluminiu sau folie alimentară. Acest lucru poate limita răspândirea etilenei în jurul fructelor și poate încetini astfel coacerea lor.

Nu este nevoie să învelești întreaga banană. Folia trebuie să acopere bine, în special, baza ciorchinelui. Poți, de asemenea, să separi bananele și să protejezi individual capătul fiecărui fruct. Este important să știi că folia nu oprește complet procesul de coacere. Bananele continuă să producă etilenă, iar în interiorul fructelor au loc în continuare procese naturale de coacere. Metoda poate doar să încetinească acest proces.

Unde păstrezi bananele pentru ca ele să se coacă mai lent

Contează și fructele pe care le păstrezi lângă banane. Etilena produsă de fructele aflate în proces de coacere poate influența și alte produse din apropiere. Dacă vrei să încetinești coacerea bananelor, este mai bine să nu le pui în aceeași fructieră cu alte fructe care produc cantități importante de etilenă, precum merele sau perele.

Un suport special pentru banane poate fi, de asemenea, util. Bananele se pot deteriora ușor la contact sau la lovire, iar zonele lovite se închid mai repede la culoare. Atunci când atârni ciorchinele, reduci riscul ca fructele să intre în contact cu alte obiecte și să se lovească.

Ce faci cu bananele care sunt deja coapte

Dacă bananele ajung la gradul de coacere pe care îl preferi, există și o altă soluție. Le poți pune în frigider. Temperatura scăzută încetinește coacerea pulpei. Coaja se poate închide rapid la culoare, însă acest lucru nu înseamnă că fructul din interior s-a stricat. Culoarea maronie a cojii apare pe măsură ce procesul natural de coacere continuă.