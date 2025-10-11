€ 5.0927
Data publicării: 11:34 11 Oct 2025

De ce recomandă specialiștii să mănânci o banană la ora 11:00
Autor: Darius Mureșan

banane (2) Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Fundația Britanică a Inimii recomandă o gustare sănătoasă în jurul orei 11:00 pentru a susține sănătatea inimii.

Dacă înlocuiești biscuiții cu o banană vei putea menține colesterolul în limite normale și vei avea energie datorită carbohidraților și zaharurilor naturale. Banana conține potasiu, necesar pentru reglarea tensiunii arteriale și reducerea riscului de boli de inimă. Potrivit studiilor, două banane mici pe zi contribuie la scăderea tensiunii arteriale și împiedică absorbția rapidă a colesterolului în sânge. Așadar, consumul unei banane la ora 11:00 poate susține sănătatea inimii, potrivit 20minutos.es

 

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Esin Deniz

 

De ce  mănânci banane

Bananele sunt fructe bogate în potasiu, minerale și vitamine care ajută organismul să funcționeze corect.

Ele sunt cunoscute pentru conținutul ridicat de potasiu, un mineral important pentru sănătatea inimii. De asemenea, acesta contribuie la eliminarea sodiului prin urină și relaxează pereții vaselor de sânge, ceea ce ajută la reglarea tensiunii arteriale. Alimentele bogate în potasiu ajută la prevenirea hipertensiunii și a aterosclerozei.

Bananele au un conținut moderat de zahăr, dar un indice glicemic scăzut datorită fibrelor, în special pectinei, care ajută digestia și mențin echilibrul glicemiei. Ele conțin probiotice și prebiotice care susțin flora intestinală și contribuie la sănătatea digestivă și imunitară.

Bananele verzi sunt o sursă bogată de amidon rezistent, care oferă sațietate, ajută la controlul greutății, scade colesterolul și protejează colonul.

De asemenea, o jumătate de banană este o gustare potrivită pentru diabetici, iar fibrele solubile din banane reglează tensiunea arterială, inflamațiile și favorizează slăbirea.

Consumul regulat poate ajuta la recuperarea după efort și poate reduce riscul apariției unor forme de cancer. Datorită triptofanului pe care îl conțin, bananele pot îmbunătăți starea de spirit și susține memoria și sănătatea creierului.

 
 

