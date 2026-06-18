Rețetă de pizza fără făină: Ai nevoie de doar câteva ingrediente

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Dacă vrei o alternativă mai simplă la blatul clasic de pizza, această rețetă pe bază de legume și fără făină este o opțiune rapidă și sănătoasă. Cu doar câteva ingrediente simple poți face o rețetă rapidă, ușoară și delicioasă.

Ingrediente:

un dovlecel

un ou

două linguri de migdale măcinate

un morcov

toppinguri la alegere

sare

Pizza cu blat din legume: Mod de preparare

Dați morcovii și dovleceii pe răzătoare, apoi scurgeți excesul de apă și amestecați legumele cu oul, sarea și migdalele măcinate.

Întindeți compoziția și modelați-o în forma dorită.

Introduceți la cuptor și coaceți aproximativ 30 de minute la 180°C.

Scoateți blatul, întoarceți-l și adăugați toppingurile preferate.

Puneți din nou la cuptor pentru încă 10 minute la 180°C.

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#pizzasaludable #pizzacasera #pizzafacile #queso ♬ sonido original - Paufeel @paufeel Publi. Pizza con base de verduras una receta fácil y deliciosa. Esta pizza casera con base de calabacín y zanahoria es una opción saludable ligera y llena de sabor perfecta para toda la familia Guarda y comparte esta pizza con base de verduras porque queda simplemente espectacular Ideal si buscas una receta diferente de pizza saludable sin harinas refinadas y muy fácil de preparar en casa En casa nos encantan los utensilios de @IKEA.España que hacen que cocinar sea mucho más sencillo. Tanto su rallador como sus cuchillos de acero inoxidable con mango de madera me encanta, estos últimos cortan genial son muy cómodos y están pensados para el uso diario. Y ahora, toma buena nota de la receta que te va a encantar. Ingredientes para 2 personas: 1 calabacín 1 zanahoria 1 huevo 2 cucharadas almendra molida Sal al gusto Topping: Salsa de tomate Queso Tomate Aceitunas Ajetes tiernos Atún Elaboración: Ralla el calabacín y la zanahoria, quítales el agua y mezcla con huevo, sal y la almendra molida. Extiende dando forma redonda y lleva al horno durante 30 min a 180 grados. Una vez hecha, dale la vuelta y ve colocando los topping, yo le he puesto estos, pero la puedes adaptar a tus gustos, vuelve a llevar al horno durante 10 min a 180 grados y la tienes lista. Espero que os guste tanto como a mí, gracias por todos vuestros comentarios y qué disfrutéis del día. #pizzaverduras

De ce să consumi morcovi

Morcovii sunt printre cele mai sănătoase legume datorită conținutului de antioxidanți, vitamine și fibre. Ei conțin carotenoizi și antocianine, compuși care ajută la combaterea radicalilor liberi și care pot contribui la reducerea riscului de cancer. De asemenea, morcovii sunt bogați în potasiu și o mulțime de alți nutrienți care susțin sănătatea inimii și ajută la menținerea tensiunii arteriale în limite normale.

Persoanele care consumă morcovi în mod regulat își pot întări sistemul imunitar datorită vitaminei C. De asemenea, consumul regulat ajută digestia și previne constipația datorită aportului de fibre.

Morcovii sunt recomandați persoanelor cu diabet, deoarece contribuie la controlul nivelului de zahăr din sânge. Datorită conținutului de calciu și de vitamina K, morcovii susțin și sănătatea oaselor și pot fi de ajutor în procesul de slăbire datorită numărului mic de calorii.

Beneficiile se extind și asupra pielii și danturii. Betacarotenul, pe care organismul îl transformă în vitamina A, contribuie la menținerea unei pieli sănătoase și poate încetini apariția semnelor de îmbătrânire.

De asemenea, vitamina C stimulează producția de colagen și ajută la protejarea pielii împotriva efectelor nocive ale razelor ultraviolete. Atunci când sunt consumați cruzi, morcovii ajută la curățarea dinților și la menținerea sănătății gingiilor.

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