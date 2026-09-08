Problemele cu care se confruntă românii angajați în Franța. Claudia Puiu Barraud, semnal de alarmă

Claudia Puiu Barraud, invitată la Diaspora creativă

Claudia Puiu Barraud, consultant în politici publice, a vorbit despre principalele probleme cu care se confruntă românii care muncesc în Franța, explicând că mulți dintre ei sunt supuși abuzurilor chiar de către firmele de recrutare și intermediare a forței de muncă.

Claudia Puiu Barraud, consultant în politici publice, a vorbit, în emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”, printre altele, despre problemele cu care se confruntă românii care muncesc în Franța. Ea a atras atenția asupra abuzurilor la care sunt supuși unii dintre aceștia de către firmele de intermediere a forței de muncă, în special în domenii precum agricultura și construcțiile.

Claudia Puiu Barraud a criticat lipsa de implicare a autorităților române în protejarea drepturilor muncitorilor și a subliniat că precaritatea în care trăiesc unele familii ajunge să afecteze inclusiv copiii români din școlile franceze.

Claudia Puiu Barraud: Este din ce în ce mai vizibilă acea comunitate a românilor ale căror drepturi sunt încălcate

"Probleme sunt multe, sunt diferite, au complexitatea psihologică de natura cadrului social, dar mă voi axa pe problemele în legătură cu statul român. Comunitatea românească a început să crească și să-și cunoască drepturile, dar de la un timp este din ce în ce mai vizibilă acea comunitate a românilor ale căror drepturi, în special dreptul la muncă, sunt încălcate.

De cine? Chiar de acele firme de intermediere a forței de muncă, adică cei care aduc forță de muncă din România pentru anumite munci și companii din Franța. Să știți că abuzul nu vine direct de la compania franceză sau de la ferma franceză - de regulă sunt muncile în agricultură și în construcții - ci acel intermediar, acel recrutator de forță de muncă își permite să se efectueze extrem de multe abuzuri în raportul de muncă cu românii duși pe teritoriul Franței.

Am semnalat de multe ori aceste aspecte, le-am semnalat și la nivel de ambasadă, și public, și în presă, dar, din păcate, la noi ambasada se ocupă de poezie și cultură. (...) Exact problemele care aduc extrem de multă neglijență în relaționarea cu cetățeanul sunt lăsate deoparte.

Cu ce probleme se confruntă copiii românilor din Franța

De ce insistăm? Pentru că toate aceste problematici aduc o imagine proastă românilor. Imaginea proastă este îndreptată spre comunitatea românilor din Franța. Toate prejudecățile și etichetele sunt în funcție de aceste comunități care sunt trăiesc în niște condiții extrem de precare. Ei sunt în precaritate, dar nu li se acordă niciun fel de atenție. Singurii care ar putea să intervină sunt autoritățile statului român și ar putea să intervină... vedeți, acum ajungem la acea școală de diplomați care ar trebui în afară de teorie, să învețe și ce înseamnă inspirație... Singurii care ar putea să aibe o intervenție directă sunt ei, cu motivul că ne afectează foarte mult pe noi.

Nu ne afectează doar pe noi adulții, dar mai ales sunt afectați copiii români din școli. Este un adevărat bullying la adresa copiilor pentru că au trecut 30 de ani și ei sunt în continuare tratați cerșetori", a declarat Claudia Puiu Barraud în cadrul emisiunii „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”.

Cine este de vină

"Asta este foarte trist de aflat. Am crezut că s-au mai schimbat lucrurile", a intervenit Flaviu Predescu.

Ulterior, Claudia Puiu Barraud a povestit cum a găsit sute de copii în tabere de români izolate, care nu beneficiază de educație pentru că nu au un domiciliu, iar autoritățile române nu oferă suport pentru ca aceștia să fie ajutați.

"Nu este de vină francezul. Am spus public, eu trăiesc în Franța, în mijlocul acelor francezi care construiesc Franța și nu sunt ei de vină. Ei din contra spun: "au trecut 30 de ani și nu s-a făcut nimic". Statul și instituțiile franceze au instrumente pentru a interveni, dar este nevoie de acel suport al autorităților române, dar nu-i interesează în niciun fel. Anul trecut am avut intervenții, sunt câmpuri, tabere de cetățeni români, cu copii cetățeni români, doar cetățeni români. Ca să fie un aspect clar, acești cetățeni nu vor fi niciodată capabili să obțină naționalitatea franceză. Ei vor rămâne cetățeni români.

Am identificat sute de copii, într-o tabără chiar 240 de copii români care nu beneficiază de nicio formă de școlarizare, nici românească, nici franceză. Am făcut apel, toată lumea tace. Ei nu au domiciliu și nu pot fi înscriși în școlile franceze, dar există soluții. Există un instrument finanțat de statul francez - școala mobilă - și ar putea să beneficieze acești copii de o caravană, de o școală-caravană, prin intermediul căreia ar putea să învețe și ei ceva, măcar să scrie și să citească", a mai spus Claudia Puiu Barraud.

Claudia Puiu Barraud a subliniat apoi că a făcut de-a lungul timpului mai multe apeluri pentru a rezolva aceste probleme cu care se confruntă unii copii din Franța, solicitând inclusiv ajutorul unor politicieni din USR. Deși aceștia și-ar fi manifestat inițial voința de a ajuta, ulterior s-ar fi răzgândit.

"Vă repet, am făcut apel și am insistat și pe lângă politicieni, politicienii din USR, care și-au manifestat inițial voința de a ajuta, dar după s-au retras pentru că au zis că acei români votează cu AUR", a subliniat Claudia Puiu Barraud.

Claudia Puiu Barraud a vorbit în emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” și despre sistemul de stat din România și cel din Franța.