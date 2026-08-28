Adrian Câciu propune mai multe măsuri pentru românii din diaspora: stimul de reinserție și prioritate la angajare

Adrian Câciu, membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României (PSD)

Adrian Câciu, vicepreședinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, a propus mai multe măsuri pentru a-i stimula pe românii din diaspora să se întoarcă acasă, în România. El a subliniat și care sunt principalele greșeli făcute de autoritățile de la București în relația cu diaspora.

Adrian Câciu, vicepreședinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, a fost invitat, joi, 27 august, în cadrul celei de-a treia ediții a dezbaterii din cadrul proiectului ”DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ”, organizată de Știridiaspora.ro, acolo unde a spus cum poate fi îmbunătățită relația diasporei cu România.

Adrian Câciu a ocupat de-a lungul timpului și portofoliul Ministerului Finanțelor, dar și pe cel al Fondurilor Europene, având expertiză în tot ceea ce înseamnă relația dintre România și Uniunea Europeană, așa că a explicat și cum au evoluat lucrurile în ultimul timp și ce ar trebui schimbat pentru a îmbunătăți relația dintre România și diaspora, dar și percepția românilor față de cei care lucrează în afara țării.

Acum lucrurile nu stau bine, a spus Adrian Câciu, explicând că e necesar să se lucreze pe trei paliere importante pentru ca mai mulți români să fie tentați să se întoarcă acasă. Potrivit lui, programul "Diaspora Investește Acasă" este "o poartă deschisă către reîntoarcerea românilor în România", dar sunt necesare și alte măsuri. În primul rând, românii plecați peste hotare au nevoie să li se reclădească încrederea în ceea ce înseamnă "acasă" și serviciile pe care statul român le oferă, spune acesta.

Adrian Câciu, despre relația diasporei cu România: Ar trebui schimbată paradigma

"Oricât am încerca să spunem că e bine, nu este bine și cred că nici diaspora nu e mulțumită de ceea ce vine ca răspuns din politicile guvernamentale românești, dar nici noi nu am făcut destul. Cred că ar trebui schimbată paradigma. Trebuia lucrat pe mai multe planuri. Este foarte bun acest program "Diaspora Investește Acasă". Este o poartă deschisă către reîntoarcerea românilor în România, dar ceea ce cred eu că trebuie reclădit și aici toți politicienii români, dar și stakeholderii din societatea civilă și din mediul antreprenorial trebuie să pună umărul, este încrederea în acasă pentru că foarte mulți dintre cei care au plecat ar vrea să se întoarcă, dar nu au încredere.

Nu au încredere în ce? În serviciile pe care statul român le pune la dispoziție spre deosebire de cele care sunt în alte state europene: servicii de sănătate, de educație, de securitate sau siguranță în ceea ce înseamnă viața civilă, dar și pe partea de birocrație, pe care iată că o întâmpinăm și noi aici, dar și cei care vin în țară", a declarat Adrian Câciu în cadrul dezbaterii.

Diaspora are nevoie de mai multă reprezentare

Și asta nu este tot. Diaspora are nevoie și de mai multă reprezentare, atrage atenția Adrian Câciu.

"A doua parte ar fi una de diplomație pentru diaspora românească. Îmi pare rău să o spun, dar partea noastră de reprezentare la nivelul capitalelor europene sau al consulatelor este doar una pasivă în mare parte, adică răspunde la anumite solicitări, dacă răspunde - că sunt zone în care sunt dificultăți, mai ales acolo unde sunt mulți români și vorbesc aici de Spania, Italia, Marea Britanie, Germania - dacă răspunde, dacă se implică și dacă are forță de negociere în fața statelor unde cetățenii noștri sunt. Iar pe de altă parte, dacă are acea empatie, care înseamnă de fapt dialogul om la om. Și acest lucru trebuie construit" a mai declarat Adrian Câciu.

Stimul de reinserție și prioritate la angajare, alte două măsuri propuse de Câciu pentru românii din diaspora

O altă măsură importantă menționată de Adrian Câciu se referă la finanțări. El propune ca românilor din diaspora să li se ofere și un stimul de reinserție atunci când revin în țară, nu doar granturi pentru deschiderea unor afaceri. Totodată, potrivit lui Câciu, românii din diaspora ar trebui să aibă prioritate la angajare, mai ales în domeniile în care România duce lipsă de personal calificat.

"Al treilea lucru care trebuie făcut se referă la finanțări. Trebuie făcute cât mai multe finanțări. Nu toată lumea se va întoarce pe partea de antreprenoriat. Unii ar vrea să se întoarcă acasă să-și clădească o casă și să aibă o familie. Ar trebui să aibă în acest context un fel de stimul de reinserție acasă. Noi nu avem acest stimul de reinserție pe care ar trebuie să-l construim pentru cei pe care vrem să-i atragem acasă. De asemenea, să aibă prioritate la angajare pe anumite domenii unde avem lipsă de personal sau unde avem lipsă de personal calificat. Asta este o altă problemă despre care nu se discută. Foarte mulți dintre cetățenii români de înaltă calificare au plecat în afară, din varii motive. Partea financiară a fost una dintre chestiuni, dar și partea de carieră a fost, cred eu, determinantă.

"Ar trebui făcută o foaie de parcurs, împreună cu diaspora"

Deci sunt multe chestiuni care ar trebui punctate și ar trebui făcută o foaie de parcurs, împreună cu diaspora. Nouă ne place să ne gândim pentru ceilalți, dar aici cred că este o altă eroare cu care de-a lungul timpului ne-am confruntat și am văzut că nu merge cum am crezut.

Împreună cu ceilalți înseamnă un dialog pentru că sunt și nevoi specifice, sunt și dorințe diferite, în funcție și de pregătirea profesională, și de tipul de familie etc. Statul român ar trebui să găsească acele modele, instrumente prin care să poată să răspundă doleanțelor celor din diaspora", a punctat Adrian Câciu.

Importanța banilor din diaspora pentru România

Adrian Câciu a amintit și despre importanța banilor aduși de diaspora în țară pentru susținerea economiei românești.

"Să nu uităm că de foarte multe ori cei care au rămas acasă erau critici la adresa celor care au plecat, că sunt la căpșuni sau alte chestii pe care le spuneau. Însă banii din diaspora, de multe ori, și cred că cel puțin în ultimii 15 ani, au contat foarte mult în economia românească. De fiecare dată când Europa s-a confruntat cu o criză, cu recesiune, diminuarea sumelor care vin din diaspora s-a simțit și în economia românească. Noi ne luăm cu gâlceava internă, avem atâtea probleme... ne și inventăm probleme când nu avem și nu știu de câte ori ne-ați auzit discutând despre diaspora, despre nevoia de a-i respecta pe acești oameni, despre nevoia de a-i reprezenta, despre nevoia de a-i proteja.

De multe ori mergem prin vacanță în Europa și vedem alți români cărora le este rușine că sunt alături de români care sunt de acolo. E o chestiune la care trebuie să lucrăm. Nu trebuie să ne fie rușine de niciun român de-al nostru, trebuie să respectăm fiecare român și cea mai mare satisfacție ar fi ca nici lor să nu le fie rușine cu noi, cei de acasă. Sunt lucruri pe care trebuie să le construim. Dacă noi nu ne clădim o foaie de parcurs împreună cu diaspora nu vom ști care sunt punctele vulnerabile pe care le avem și cum să creăm poduri", a mai spus Adrian Câciu.