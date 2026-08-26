Dezbatere ”Diaspora creativă", ediția a III-a. Dincolo de granițe: expertiză, inițiative și perspective pentru România

Foto: Inquam Photos / George Calin

Știridiaspora.ro organizează cea de-a treia ediție a dezbaterii din cadrul proiectului ,,DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ”. Evenimentul se va desfășura joi, 27 august, în sistem hibrid, începând cu ora 14:00 (ora locală a României).

Știridiaspora.ro organizează, în data de 27 AUGUST 2026, cea de-a treia ediție a dezbaterii din cadrul proiectului ,,DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ”. Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, începând cu ora 14:00 (ora locală a României).

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platforme online: www.stiridiaspora.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii „Diaspora creativă” și www.dcnews.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii „Diaspora creativă”, pe canalul de YouTube ale celor două platforme și pe paginile de Facebook ale celor două platforme.

CONTEXT

Diaspora românească reprezintă o comunitate cu un potențial important pentru dezvoltarea României. Experiența profesională acumulată în străinătate, competențele dobândite, inițiativele antreprenoriale și conexiunile construite în diferite țări pot deveni resurse valoroase pentru comunitățile și economia românească.

Primele două ediții ale proiectului „DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ” au adus în discuție relația dintre diaspora și România, dificultățile întâmpinate de românii din străinătate, precum și nevoia de a consolida legăturile dintre comunitățile românești din afara țării și societatea românească.

Cea de-a treia ediție își propune să ducă această discuție mai departe și să analizeze cum poate diaspora contribui concret la dezvoltarea României, atât prin revenirea în țară, cât și prin proiecte, investiții, expertiză și colaborări realizate de la distanță.

În același timp, românii care aleg să revină în țară se confruntă cu provocări legate de reintegrarea profesională și socială. Experiența dobândită în străinătate poate reprezenta însă un avantaj important pentru România, dacă există mecanisme prin care competențele și bunele practici să poată fi recunoscute, transferate și valorificate.

Un rol important îl au și generațiile tinere ale diasporei. Menținerea legăturii acestora cu România și crearea unor oportunități de studiu, muncă, antreprenoriat și colaborare pot contribui la construirea unei relații durabile cu țara de origine.

În acest context, ediția a III-a a dezbaterii „DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ” își propune să aducă în prim-plan idei, experiențe și soluții concrete prin care diaspora poate deveni un partener activ al dezvoltării României, indiferent de locul în care aleg românii să își construiască viitorul.

TEME DE DEZBATERE

Cum poate fi valorificată mai bine experiența profesională și expertiza românilor din diaspora?

Cum poate diaspora contribui concret la dezvoltarea României prin proiecte, investiții și antreprenoriat?

Ce poate face România pentru a-i sprijini pe românii care aleg să revină în țară și să își valorifice aici competențele dobândite în străinătate?

Cum poate fi păstrată legătura tinerilor din diaspora cu România și ce oportunități i-ar putea determina să studieze, să lucreze sau să investească în țară?

Ce modele și bune practici din țările în care trăiesc românii ar putea fi adaptate și aplicate în România?

Ce rol pot avea asociațiile și organizațiile românilor din diaspora în dezvoltarea unor proiecte pentru România și în consolidarea colaborării dintre diaspora, autorități, mediul privat și comunitățile locale?

Poate diaspora contribui la dezvoltarea României fără ca românii să fie nevoiți să se întoarcă definitiv?

AGENDA DEZBATERII

Moderator: Mihai Ciobanu, Jurnalist DC NEWS

14:00-15:50: Dincolo de granițe: expertiză, inițiative și perspective pentru România

SPEAKERI

Adrian Câciu, Vicepreședinte Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Camera Deputaților ONLINE

Simina Bossennec, Director General Adjunct CRO, Banca de Investiții și Dezvoltare ONLINE

Radu Oprea, Membru Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, Senatul României ONLINE

Iulian Frîncu, Fondatorul companiei ,,Dieffe Construzioni Generali’’ din Torino ONLINE

Liana Rotariu, Fondatoare și Director General, Sempi S.R.L. SB ONLINE

Alla Burlaca, Fondatoarea și Președinta Asociației A.O. Sunshine ONLINE

Dănuț Săboanu, Președinte Asociaţia culturală română "Decebal-Traian" din Italia ONLINE

Tatiana Teleptean, româncă revenită în țară după o experiență profesională în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei ONLINE

Mihaela Anghel, Președinte Asociația ”Dacia senza frontiere” din San Marino ONLINE

Iuliana Gal, Vicepreședinte Asociația ,,Spirit Românesc’’ ONLINE

Valentin Vâlcu, Sociolog și Jurnalist

Ioana Cozmuţa, Fondatoare și Director General, G-SPACE Inc, Silicon Valley ONLINE

15:50-16:00- CONCLUZII