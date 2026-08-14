Credite între 5.000 și 500.000 de euro pentru românii din diaspora, cu contribuție de doar 10-15%. Ministrul Nazare, anunț la DCNews. Proiectul care tocmai a fost aprobat VIDEO

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Românii din diaspora se vor putea întoarce acasă, ajutați de stat, printr-o platformă care le va da oportunitatea de a investi în țară. Anunțul a fost făcut la DCNews de către ministrul Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare, ministru al Economiei şi Finanţelor din România, a anunțat lansarea unui nou program pentru românii din diaspora care vor să investească acasă. Potrivit acestuia, gestionarul programului va fi Banca de Investiții și Dezvoltare, iar suma alocată în acest moment este de 100 de milioane de euro pentru perioada 2026-2029.

"Prin programul de relansare a economiei care a fost deja adoptat în februarie, am alocat o sumă de 100 de milioane de euro pentru perioada 2026-2029, va fi un program anual, desfășurat pe trei ani și se adresează practic acestor investiții în diverse zone. Vorbim despre echipamente, utilaje, despre licențe, investiții în software, investiții în dezvoltarea capacității de lucru. Programul va fi derulat împreună cu Banca de Investiții și Dezvoltare, care practic va fi gestionarul programului pe baza unei convenții pe care o vom semna cu Ministerul de Finanțe și în baza Hotărârii de Guvern care deja a fost aprobată", a declarat Alexandru Nazare, în cadrul celei de-a doua ediții a dezbaterii din cadrul proiectului ”DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ”.

Alexandru Nazare: Componenta de grant poate ajunge până la 200.000 de euro

Ulterior, acesta a explicat că românii care vor demonstra că aparțin diasporei și că au experiență antreprenorială vor putea accesa credite cuprinse între 5.000 de euro și 500.000 de euro. Contribuția proprie va fi în funcție de vârstă, variind de la 10% la 15%. Programul va fi lansat în luna noiembrie, a mai precizat ministrul.

Programul a fost aprobat săptămâna trecută

"Deci practic avem această sumă de 100 de milioane de euro și programul va porni undeva în luna noiembrie. El a fost aprobat săptămâna trecută, dar va porni efectiv în luna noiembrie. Prin BID, băncile comerciale vor acorda credite între 5.000 de euro și 500.000 de euro pe baza anumitor criterii pentru persoanele care pot demonstra că aparțin diasporei și că au experiență antreprenorială într-un anumit domeniu. Pe baza acestei documentații și pe baza unei contribuții proprii care variază în funcție de vârstă între 10% și 15%, practic vor aplica pentru acest program cu proiecte care pot varia între 5.000 și 500.000 de euro cu o componentă de grant care poate ajunge până la 200.000 de euro", a mai explicat Nazare.

Alexandru Nazare a explicat și de ce un astfel de program este atât de important. El a precizat că Ministerul de Finanțe se află în contact cu Ministerul de Externe pentru ca ambasadele și consulatele românești să îl promoveze cât mai bine, astfel încât un număr cât mai mare de români să afle de existența lui și să aplice.

"Credem că un astfel de program este important pentru că se diferențiază practic de programele clasice care erau destinate strict unor startup-uri. Aici vorbim despre niște investiții serioase și deja am primit un feedback foarte bun. Acest program necesită foarte multă atenție. Suntem în contact cu Ministerul de Externe astfel încât programul să fie promovat prin ambasade și consulate românești, să fie puse toate datele referitoare la acest program, deadline-urile și anunțurile importante despre desfășurarea acestui program, să fie promovat cât mai bine, astfel încât românii să știe că există acest instrument și să se adreseze bineînțeles acestui instrument cei care vor să investească acasă", a precizat Nazare.

Alexandru Nazare: Este un program nou creat. Vom încerca să îl facem cât mai simplu posibil

Întrebat apoi dacă nu există riscul ca și în cazul acestui program românii să se lovească de birocrație și proceduri anevoioase care durează foarte mult timp, Alexandru Nazare a precizat: "Este un program nou creat. Vom încerca să îl facem cât mai simplu posibil. Nu vor depune dosarul la un minister sau la o agenție. Relația va fi cu băncile comerciale cu care BID va semna convenția, deci practic oamenii vor merge către bancă, nu către un minister sau o agenție".