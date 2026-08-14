Român plecat de 30 de ani din țară, semnal din Italia: ”Nu mai merge așa”. De ce nu se întorc românii acasă

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Românii din diaspora nu se mai întorc acasă doar pe baza promisiunilor. Paul Vătămanu, președintele Consiliului Comunal Azzano Decimo din Italia, spune că România trebuie să creeze mai întâi condițiile pentru investiții și să elimine birocrația și sistemul bazat pe pile și relații.

”Eu locuiesc în diaspora de peste 30 de ani, în zona de nord- nord est a Italiei. Zona noastră e destul de bogată în infrastructură. Aproape fiecare localitate are o platformă industrială, unde serviciile sunt de toată frumusețea. Aici ar trebui să fie prima intervenție, după mine, înainte de a vorbi despre investiții pentru România. Un diasporean, ca să se întoarcă acasă, trebuie să aibă unde să vină acasă. Nu poți veni acasă și să începi de la zero. Trebuie să ai posibilitatea de a avea un spațiu al tău, de investiții. Trebuie să dăm posibilitatea cetățenilor să se întoarcă acasă, să aibă un spațiu unde să-și poată desfășura activitatea. Foarte mulți dintre noi au umblat prin străinătate, au văzut cum stau lucrurile” spune Paul Vătămanu, președinte al Consiliului Comunal Azzano Decimo, din Italia, în cadrul ediției a doua a dezbaterii ”Diaspora creativă- Gânduri pentru acasă”.

Paul Vătămanu subliniază că prețurile din România sunt comparative cu cele din afara țării, în acest context, nemaivorbind despre birocrație și alte blocaje de acest fel de care se lovesc românii care se întorc din diaspora.

Semnal din diaspora: Nu mai merge așa!

”Românii nu mai sunt așa de ascultători cum erau odată, s-au săturat de promisiunile făcute de la nivel național și se vorbește despre diaspora când există un real interes, când sunt alegerile sau când e ceva de adus acasă la nivel personal. Nu mai merge așa! Trebuie să fie mult mai real” mai spune președintele Consiliului Comunal Azzano Decimo, care afirmă că România continuă să fie țara tuturor posibilităților, dar birocrația este cea care împiedică oportunitățile de investiție.

Sistemul din România, pe pile și relații

”Totul în viață pleacă de la o idee și dacă nu reușim să-i ascultăm pe cei care au acumulat o experiență puternică în diaspora. (...) Sistemul din România este destul de obositor. Vorbind despre sistemul italian, pe care-l cunosc cel mai bine, deschiderea este foarte ridicată față de cineva care vrea să facă o investiție, are o problemă, pune o întrebare, i se dă răspunsul, fără nici un motiv, fără nimic. În România, trebuie să avem pile, cunoștințe pentru a rezolva o problemă banală, un document” consideră românul din Italia.