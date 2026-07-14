Povestea Casei „Sfânta Anastasia” din Roma, proiectul care ajută familiile copiilor bolnavi din România. Anunțul ambasadorului Bologan / video

Povestea Casei „Sfânta Anastasia” din Roma, proiectul care ajută familiile copiilor bolnavi din România. Anunțul ambasadorului Bologan / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @Igor Zuikov

Fenomenul migrației românești este adesea analizat exclusiv prin prisma aspectelor negative, cum ar fi pierderea de forță de muncă calificată sau depopularea unor regiuni. Totuși, ambasadorul extraordinar si plenipotențiar pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran Militar de Malta, George Bologan, propune o viziune mult mai echilibrată și constructivă, bazată pe vasta sa experiență acumulată în state cu comunități masive de români, precum Spania și Italia, unde a activat ca ambasador în trecut.

„Diaspora funcționează ca o punte dublă. Pe de o parte, vorbim de pierderea de capital uman pentru România. Pe de altă parte, diaspora rămâne o sursă esențială pentru țară, o resursă esențială din punct de vedere și financiar, dar și cultural și de inovație”, a precizat George Bologan în cadrul emisiunii „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”, moderată de scriitorul Flaviu George Predescu.

Marea provocare pentru statul român nu mai este doar stoparea plecărilor. Este, potrivit ambasadorului, crearea acelor condiții economice și instituționale capabile să transforme legătura cu diaspora într-un motor de dezvoltare națională. Românii din străinătate acumulează o mentalitate pragmatică, eficientă și bune obiceiuri societale care pot fi „importate” cu succes în țară pentru a recupera decalajele de dezvoltare și a spori starea de bine a întregii societăți.

Proiecte concrete de solidaritate: Casa Sfânta Anastasia și Spitalul Pediatric Bambino Gesù

Această conlucrare strânsă între instituțiile statului, biserică și comunitate generează deja proiecte sociale de o importanță vitală pentru românii aflați în dificultate. Ambasadorul Bologan a oferit un exemplu concret și extrem de emoționant care se desfășoară în prezent la Roma.

„La Roma, spre exemplu, Episcopia Ortodoxă, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, pune la punct o casă pentru a fi găzduite familiile cu copiii care sunt tratați la spitalul Vaticanului, la spitalul Bambino Gesù, casa Sfânta Anastasia. Am făcut această paranteză pentru că este important să se știe că există o grijă pentru cei care se află în dificultate, pentru cei care se află în afară, că există o conlucrare între instituțiile statului și că comunitatea românească nu este indiferentă”, susține ambasadorul.

Spitalul pediatric „Bambino Gesù” reprezintă una dintre cele mai performante și renumite structuri medicale la nivel mondial. Anual, mii de copii români sunt tratați în această clinică a Vaticanului, unde personalul medical reușește să transforme disperarea părinților în speranță.

Proiectul „Casa Sfânta Anastasia” vine să ofere un adăpost sigur și gratuit pentru părinții care își însoțesc copiii la tratament. De asemenea, asociațiile filantropice catolice, precum Caritas sau Ordinul Suveran de Malta, au un rol în sprijinirea românilor aflați în momente de cumpănă în afara granițelor, explică George Bologan.

Apel către autoritățile locale: Valorificarea românilor de succes

Pentru ca potențialul diasporei să fie pe deplin fructificat, ambasadorul Bologan consideră că implicarea trebuie să coboare de la nivelul guvernului central către administrațiile locale, consilii județene și primării. Este important ca în fiecare localitate de unde au plecat români să fie create programe dedicate punerii în valoare a celor care au reușit să se afirme în diverse domenii în străinătate.

„Este nevoie de încredere, este nevoie de uși deschise și atunci inclusiv comunitatea românească din afară se va raporta în mod diferit față de instituțiile statului, fie că vorbim de cele centrale sau de cele locale”, punctează George Bologan.

Diplomatul român a oferit, de asemenea, un sfat pentru toți cei care trăiesc departe de țară. El a definit parohiile din diaspora ca fiind adevărate „ambasade ale sufletului românesc”.

„Bisericile din afara țării rămân ambasade ale sufletului și ale spiritualității românești. Sunt locuri de întâlnire, de păstrare a identității culturale și lingvistice. La umbra bisericilor, copiii sunt feriți de influențele negative și de vulgaritățile societății”, spune ambasadorul.

Tradițiile aduse de acasă sunt comparate de George Bologan cu rădăcinile unui copac falnic: un popor cu tradiții este precum un copac cu rădăcini viguroase, pe care nicio furtună nu îl poate frânge, în timp ce un popor fără rădăcini este dezrădăcinat la prima vijelie. Cu toate acestea, el avertizează că raportarea la tradiție trebuie să fie una inteligentă, să păstrăm gândirea critică pentru a evita radicalizarea sau rezistența la evoluțiile firești ale societății.

Iar pentru românii care decid să facă pasul cel mare al revenirii definitive în România, diplomatul transmite un apel către toți factorii de decizie din țară:

„Iar autoritățile, indiferent de pozițiile vremelnice pe care le ocupă, să nu uite să aibă mereu ușa deschisă și înțelegere față de cei care vor să se reîntoarcă și au nevoie de a fi sprijiniți, de a fi încurajați și de a fi ajutați atunci când doresc să își creeze un viitor, să înceapă o nouă afacere și chiar, de ce nu, să înceapă o nouă viață”.

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