Românii plecați din țară, cel mai mare ”investitor străin”. Întrebare-cheie: Îi vrem înapoi acasă sau ”este cumva o situație care ne convine?” VIDEO

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Victor Ionescu, specialist politici publice, lansează mai multe subiecte importante despre românii din diaspora, în contextul poziționării statului român față de aceștia.

”Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Fără doar și poate, mulți români doresc să rămână unde au plecat. Pentru ei, cumva, țara de baștină nu mai este România, ci Spania, Italia, Franța, Marea Britanie sau Germania. Deci trebuie să plecăm de la o realitate clară. Adoptând o strategie, cu toți factorii implicați la masă, cred că putem clarifica puțin despre tot ce înseamnă probleme ale românilor de pretutindeni, fie că vorbim despre problemele pe care le au acolo, în țările în care sunt acum, până la problemele românilor care se întorc acasă, unde ar vrea să găsească același sistem pe care-l au acolo. Este foarte greu să vorbim cu românii de afară, cumva integrați într-un anumit sistem, și să-i chemăm acasă unde nu regăsesc acel sistem. Evident că le va fi greu să se reintegreze.

Renunță România la cel mai mare investitor străin?

Ar trebui să ne gândim sincer: vrem ca românii din diaspora să vină acasă? Anual, ei trimit în țară între 8 și 10 mld. de euro, doar ce se poate contabiliza, probabil sunt unde la 11 - 12 mld de euro, în realitate. Statul român ia mare parte din acești bani. Atunci, este el interesat să-i aducă în țară? Dacă ar veni foarte mulți, atunci este clar că ar trimite din ce în ce mai puțin. Vorbim, la urma urmei, despre cel mai mare ”investitor străin” din țară, de aproape 60 - 70 de miliarde de lei anual, din care, probabil 30 - 40% intră în bugetul statul, prin taxe și alte contribuții. Este cumva o situație care ne convine? Sună un pic dur, dar trebuie făcută o analiză” spune Victor Ionescu, specialist politici publice, fost secretar de stat în Ministerul Românilor de Pretutindeni, prezent în prima ediție a dezbaterii din cadrul proiectului „DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ” intitulată „Statul român văzut din diaspora: unde funcționează și unde se blochează România”.