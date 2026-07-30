Ce trebuie să facă un român pentru a se stabili în Germania și care sunt cele mai mari provocări. Sfaturile Valentinei Banu / video

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Tot mai mulți români aleg să se stabilească în Germania, însă procesul vine cu numeroase provocări. Valentina Banu a explicat ce pași trebuie urmați și care sunt cele mai mari provocări.

Valentina Banu, o româncă stabilită în Germania și fondatoare a Euro Connect Consulting, a fost invitată la emisiunea „Diaspora creativă - gânduri pentru ACASĂ”, unde a vorbit despre viața în Germania și a explicat că integrarea este dificilă în special din cauza barierei lingvistice și a relației cu instituțiile.

Potrivit acesteia, mulți români s-au integrat cu succes, sunt apreciați în societatea germană și îi sprijină pe cei nou-veniți.

„Germania este o țară destul de dificilă din punct de vedere al integrării. În primul rând, limba - este una dintre barierele întâlnite de români în momentul în care pășesc pe teritoriul acestei țări.

Apoi, trecând de această barieră, comunicarea cu instituțiile și integrarea în sistemul de funcționare al acestei țări. Sunt români care reușesc, sunt români care nu reușesc, dar trebuie să privim partea plină a paharului și să recunoaștem că, într-adevăr, sunt destul de mulți români în Germania care au reușit, de care suntem mândri și care sunt foarte bine priviți, foarte bine primiți și acceptați în societatea din Germania.

Sunt români care fac parte chiar din consiliile primăriilor în diverse zone, aici, în Germania. Deci s-au integrat foarte bine și ne susțin și pe noi ceilalți să primim informații și să ne fie mai ușor în acest drum, uneori anevoios de integrare”, a spus Valentina Banu.



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Viața în Germania a făcut-o să aprecieze și mai mult valorile românești

Valentina Banu a explicat că mutarea în Germania a făcut-o să aprecieze și mai mult valorile românești. Potrivit acesteia, românii plecați din țară își păstrează limba, originea și rădăcinile, pe care le consideră cele mai de preț.

„Am venit în Germania în 2014 și, deși în România nu desfășuram activități culturale sau din alte domenii, se pare că atunci când ajungi pe un teritoriu care nu este România și nu este acasă - pentru că noi locuim în alte țări, dar acasă este România - atunci poate că dăm mai multă valoare sau luăm mai mult în considerare anumite valori ale românilor.

Atunci când plecăm cu o valiză de documente și haine, plecăm de fapt și cu anumite valori și încercăm, prin tot ceea ce facem aici, să nu uităm niciodată care sunt cele mai valoroase lucruri ale noastre: limba română, originea și rădăcinile noastre”, a spus Valentina Banu.

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Pașii pe care trebuie să-i urmeze un român care se mută în Germania

Valentina Banu a explicat că îi sprijină pe românii care se stabilesc în Germania cu informații despre integrare, relația cu instituțiile și formalitățile administrative. De asemenea, ea oferă consultanță antreprenorilor care vor să își deschidă o afacere și să respecte legislația germană.

„Ce trebuie să facă un român și în ce situație se află astfel încât ajunge la dumneavoastră să îl îndrumați și să reușiți să-l puneți pe o direcție în ceea ce privește relația cu autoritățile germane?”, a întrebat Flaviu Predescu.

„Sunt două aspecte. Pe de o parte, sunt aspecte ale persoanelor private, deci familiilor sau românilor care vin, care trebuie să parcurgă un anumit traseu al integrării și, în principal, este găsirea unui domiciliu sau declararea unei adrese oficiale unde locuiește, aici, în Germania.

După care, înregistrarea la anumite instituții, parcurgerea drumului prin care trebuie să intre în contact cu aceste instituții unde trebuie să-și declare atât existența, perioada pe care o va locui în Germania și intențiile pe care are - unii intenții de angajare, alții intenții antreprenoriale.

În funcție de situația fiecăruia le aducem la cunoștință informații: cum trebuie să-și stabilească o întâlnire cu aceste instituții, cum trebuie să apeleze, ce formulare trebuie să completeze.

Al doilea aspect este cel al antreprenorilor care vin cu gândul de a desfășura o activitate în Germania și atunci este partea aceasta de înregistrare a unei societăți, partea legislativă care trebuie neapărat respectată.

În cadrul biroului, românii găsesc informații reale și concrete în ceea ce privește acest drum al integrării în orice situație ar fi, privat sau în cadrul unor societăți”, a spus Valentina Banu la emisiunea „Diaspora creativă - gânduri pentru ACASĂ”, de pe DC News și StiriDiaspora.

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