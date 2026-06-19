Avocatul Mădălin Jîjie, invitat la Diaspora creativă - VIDEO

Avocatul Mădălin Jîjie

Vineri, 19 iunie 2026, începând cu ora 15:00, avocatul Mădălin Jîjie și Flaviu George Predescu vor dialoga despre cele mai importante aspecte juridice pe care trebuie să le aibă în vedere românii care trăiesc sau au trăit în afara granițelor României.

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează, în primul rând, colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și creativitatea românilor care locuiesc sau au locuit în afara granițelor țării, cu scopul de a fi propuse și aplicate în România. Inspirarea decidenților de la noi din țară prin modele de bune practici, provenite din societăți mai dezvoltate, poate sprijini semnificativ îmbunătățirea interacțiunii dintre autoritățile române și românii întorși sau încă plecați.

În al doilea rând, proiectul urmărește deschiderea unor dialoguri substanțiale între factorii de decizie din România și românii din afara granițelor sau cei reveniți deja în țară, care sunt depozitarii unor experiențe valoroase.

Urmărim, de asemenea, facilitarea transparenței decizionale și a accesului la informație, precum și încurajarea unor posibile proiecte legislative mai clare și mai eficiente, pe care românii plecați sau întorși să le poată asimila și în care să se regăsească.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Emisiunea va fi transmisă în premieră pe site-urile www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro și www.dcnewstv.ro (în cadrul acestui articol), precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale DCNews și ȘtiriDiaspora.

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