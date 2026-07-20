Cu ce ne pot inspira britanicii. Emanuel Minea, invitat la Diaspora creativă / VIDEO

Emanuel Minea, președintele Asociației Românilor din Marea Britanie, este invitatul lui Flaviu Predescu la emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”.

Luni, 20 iulie, începând cu ora 14.00. Emanuel Minea, președintele Asociației Românilor din Marea Britanie și scriitorul Flaviu George Predescu vor dialoga despre cum văd tinerii din diaspora relația cu România și despre modele de bune practici din Marea Britanie.

Emanuel Minea este Președintele Asociației Românilor din Marea Britanie și un susținător activ al consolidării relației dintre diaspora și România.

Stabilit în Marea Britanie din anul 2016, și-a construit cariera în domeniul managementului sportiv, fiind absolvent al programului Sport Business Management din cadrul Sheffield Hallam University. În prezent ocupă funcția de Fitness Manager la Ponds Forge International Sports Centre din Sheffield, unde coordonez o echipă de peste 30 de specialiști de fitness și gestionează programe dedicate unei comunități de peste 3.000 de membri.

Dincolo de activitatea profesională, și-a dedicat o parte importantă a timpului dezvoltării comunității românești din Marea Britanie. În calitate de președinte al Asociației Românilor din Marea Britanie, coordonează proiecte educaționale, culturale și civice care promovează identitatea românească, implicarea comunitară și colaborarea dintre diaspora și instituțiile din România.

Sub coordonarea lui, asociația a implementat proiectul „Stagiuni de activități tradiționale și de identitate națională pentru comunitatea din Marea Britanie”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, contribuind la promovarea limbii române, a tradițiilor și a valorilor naționale în rândul copiilor și familiilor românești din Regatul Unit.

Prin întreaga lui activitate, promovează ideea că diaspora reprezintă un partener valoros pentru România, capabil să aducă experiență, competențe și modele de bune practici dobândite în societăți performante

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”



Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” vizează, în primul rând, colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor țării, cu scopul de a le propune și aplica în România. Considerăm că inspirarea factorilor de decizie din țară prin modele de bune practici, provenite din societăți mai dezvoltate, poate sprijini semnificativ îmbunătățirea interacțiunii dintre autoritățile române și românii întorși sau încă plecați.

În al doilea rând, proiectul urmărește deschiderea unor dialoguri substanțiale între factorii de decizie din România și românii din afara granițelor sau cei reveniți deja în țară, care sunt depozitarii unor experiențe valoroase ce pot fi valorificate.

Urmărim, de asemenea, facilitarea transparenței decizionale și a accesului la informație, precum și încurajarea unor eventuale proiecte legislative mai clare și mai eficiente, pe care românii plecați sau întorși să le poată asimila și în care să se regăsească.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Emisiunea va fi transmisă în premieră pe site-urile www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro și www.dcnewstv.ro, în cadrul acestui articol, precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale DCNews și ȘtiriDiaspora. Vă invităm să activați notificările pe paginile noastre de Facebook și YouTube și să distribuiți acest material!