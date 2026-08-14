Cum funcționează sistemul digital din Belgia, fără copii după acte și dosare cu șină. Carmen Solomie, președinte RomBel, despre avantajele cetățenilor

Imagine cu dosare. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Carmen Solomie, președinte RomBel, a explicat în exclusivitate pentru DCNews cum funcționează sistemul digital din Belgia, unde instituțiile publice comunică între ele. Astfel, cetățenii pot obține documente online fără drumuri la primărie sau copii după acte.

Carmen Solomie, președinte RomBel și invitata dezbaterii „Diaspora creativă”, ediția a II-a, „Cum valorificăm experiența diasporei”, a explicat cum funcționează sistemul digital din Belgia.

Instituțiile publice comunică între ele și folosesc informațiile deja disponibile despre cetățeni, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să prezinte aceleași documente de fiecare dată.

„Autoritățile fiscale au pus la punct o platformă, My Minfin. Nu este doar un formular, ci un întreg dosar personal, un dosar fiscal și, în același timp, un dosar patrimonial. Acolo poți face diverse operațiuni - declarații, poți să modifici contul bancar, poți să faci solicitări, poți să plătești datorii.

Un alt aspect foarte interesant ar fi acela că, odată ce administrația cunoaște datele tale, pe care tu le-ai demonstrat și le-ai împărtășit deja, nu ar trebui să mai fii obligat să mai dai încă o dată acele date, adică să repeți povestea la nesfârșit, în fața fiecărui funcționar pe care-l întâlnești doar pentru a-ți rezolva o problemă.

Asta se înscrie și în sistemul Once Only, care este, practic, lansat la nivel european. Dacă ai comunicat datele tale unei instituții, nu trebuie să mai demonstrezi aceleași date în baza altei instituții”, a explicat Carmen Solomie, româncă stabilită în Belgia.

Fără copii sau dosare cu șină după actele originale

Aceasta a mai spus că în această țară nu se cer copii de pe acte de identitate sau dosare cu șină, așa cum încă se mai obișnuiește în România.

„Mai mult decât atât, ca cetățean poți să te loghezi în contul administrației locale și să-ți obții direct niște documente. Nu trebuie să te mai deplasezi până la primărie, să ai o copie după certificatul de naștere sau dacă ai nevoie de ceva pentru copii ori demonstrarea rezidenței. Poți să-ți iei direct actele online, fără deplasări inutile.

Din experiența mea, având un copil, în perioada în care a fost la studii și a avut alocație familială și pentru studii, de exemplu, am primit acasă înștiințări din partea lor, deoarece, atunci când administrațiile integrează informațiile tale ca persoană sau familie, schimbul acesta de informații face ca tu să poți beneficia de niște drepturi pe care, poate, nici măcar nu le cunoști.

Aceasta a relatat un exemplu în acest sens: în timpul studiilor băiatului său, a primit o scrisoare de la instituția respectivă, în care i se transmitea că veniturile sale i-ar permite să primească un supliment la alocația copilului. Informațiile erau disponibile deoarece instituțiile belgiene comunică între ele printr-un sistem comun.