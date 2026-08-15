Banii de la stat pentru a-şi deschide afaceri nu sunt de ajuns. De ce au, de fapt, nevoie românii din diaspora care vor să vină înapoi acasă

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Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat la DC News că statul îi va ajuta pe românii din diaspora care vor să se întoarcă acasă, printr-o platformă care le va da oportunitatea de a investi în țară.

Potrivit acestuia, gestionarul programului va fi Banca de Investiții și Dezvoltare, iar suma alocată în acest moment este de 100 de milioane de euro pentru perioada 2026-2029.

"Credem că un astfel de program este important pentru că se diferențiază practic de programele clasice care erau destinate strict unor startup-uri. Aici vorbim despre niște investiții serioase și deja am primit un feedback foarte bun. Acest program necesită foarte multă atenție. Suntem în contact cu Ministerul de Externe astfel încât programul să fie promovat prin ambasade și consulate românești, să fie puse toate datele referitoare la acest program, deadline-urile și anunțurile importante despre desfășurarea acestui program, să fie promovat cât mai bine, astfel încât românii să știe că există acest instrument și să se adreseze bineînțeles acestui instrument cei care vor să investească acasă", a precizat Nazare.

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Dar sunt astfel de programe de ajuns pentru aducerea diasporei înapoi acasă? Cristina Gabriella Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senatul României l-a contrazis pe ministrul Alexandru Nazare şi a explicat care sunt lucrurile de care au, cu adevărat, nevoie românii din diaspora pentru a se întoarce acasă.

Aceasta a dat, de altfel, chiar şi exemple de români care s-au întors din ţările de adopţie, au investit în ţară, dar au plecat din nou în străinătate după doar doi sau trei ani.

"Această problematică cu reîntoarcerea românilor din diaspora este mult mai complexă, mult peste acest program care se va implementa din noiembrie, din ce înţeleg. Am aflat de el, felicitări pentru că se face, însă el nu este suficient pentru ca românii să îşi dorească să se întoarcă acasă. Eu nu cred că toţi românii care au plecat din ţară au plecat pentru că nu exista un grant de 120.000 euro pentru a-şi deschide o afacere. Au plecat pentru că s-au lovit de salarii mici, de birocraţie, dar mai ales de corupţie şi de această lipsă a predictibilităţii fiscale.

I-aş spune domnului ministru că eu cunosc foarte multe cazuri de români care s-au reîntors din diaspora şi, fără ajutor guvernamental, şi-au deschis o afacere. Însă nu au rezistat mai mult de doi sau trei ani, după care s-au reîntors în ţara de unde veniseră înapoi acasă, tocmai din această cauză", a declarat Cristina Gabriella Dumitrescu în cadrul celei de-a doua ediții a dezbaterii din cadrul proiectului ”DIASPORA CREATIVĂ – GÂNDURI PENTRU ACASĂ”.

Educaţia, importantă pentru românii care se întorc acasă

"În afară de asta, ei au nevoie şi de un sistem educaţional pentru copii, care să îi sprijine cu adevărat. Pentru că da, ei vin, îşi deschid o afacere în România, dar copiii lor trebuie să meargă la şcoală. Iar un copil care a mers câţiva ani la şcoală în Italia, în Spania, în Germania, în Franţa, când se întoarce din acel sistem educaţional şi vine în cel românesc, îi este foarte greu să se adapteze. Deci ar trebui să avem o curiculă adaptată pentru aceşti copii", a mai precizat Cristina Gabriella Dumitrescu.

Românii din diaspora au trimis în ţară aproape 60 de miliarde de euro în ultimul deceniu

"Românii din diaspora pot şi susţin foarte mult economia românească. Doar în 2024, şi datele pe care le spun sunt potrivit Băncii Naţionale, românii din diaspora au trimis acasă aproximativ 6,7 miliarde de euro. Iar din 2013 până în prima jumătate a anului 2025, remitenţele se apropiau de 60 de miliarde de euro. Sunt bani care au întreţinut familii, au construit locuinţe, au finanţat afaceri. Au susţinut consumul şi economia României fără ca statul să fi fost nevoit să intervină prin vreun program special", a mai declarat preşedintele Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senat.