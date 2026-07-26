Cum a schimbat un român comunitatea din Marea Britanie. Acțiunea care a fost lăudată în presa britanică

În imagine, steagul Regatului Unit și Big Benul din Londra. Sursa foto: Agerpres

Nicu Ion, fost consilier local în Marea Britanie, povestește despre inițiativele prin care a ajutat comunitatea românească și despre proiectele care au atras atenția presei britanice.

Nicu Ion, profesor de matematică stabilit în Newcastle și fost consilier local ales din partea Partidului Laburist în Marea Britanie, a fost invitat la emisiunea realizată în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, campanie media dedicată promovării implicării civice a românilor din diaspora și consolidării legăturilor dintre comunitățile românești din afara granițelor și România, unde a vorbit despre proiectele de care este mândru. Potrivit lui, acestea sunt proiecte de care poți spune "uite un român care a încercat să schimbe comunitatea în care trăiește".

Moțiunea prin care s-a garantat ajutorul pentru românii care voiau să rămână în țară după Brexit

"În primul rând, în perioada în care începuse procesul acesta, după Brexit, de aplicare pentru a rămâne în Marea Britanie, deci cu schemele de stabilire, unul dintre lucrurile pe care le-am promovat în consiliu a fost o moțiune. A fost o moțiune prin care consiliul local din Newcastle și-a asumat faptul că va susține cetățenii europeni în procesul de aplicare și va crea servicii pentru românii care aveau nevoie de ajutor, românii care nu știau să-și facă aplicații și aveau nevoie de sprijin tehnic sau lingvistic.

Atunci, consiliul a plătit bani pentru diverse organizații și pentru persoane din cadrul primăriei care au oferit aceste servicii pentru cei care voiau să aplice. În felul acesta, foarte mulți dintre cetățenii europeni, în special români, care nu aveau posibilitatea să-și facă singuri aplicația, au fost ajutați. Asta a fost o moțiune pe care eu am introdus-o și pe care consiliul local a susținut-o.

Un monument istoric

Un alt exemplu este o altă moțiune care a rămas în urma activității mele de consilier. Moțiunea, la ei, este un proiect de hotărâre locală care are caracter legislativ. Este precum o hotărâre de consiliu local în România. Am introdus un alt proiect în care ziua de 2 august a devenit o zi oficială, pe calendarul orașului, pentru comemorarea victimelor Holocaustului romilor. Ca și consecință s-a construit în fața primăriei un memorial care poate fi vizitat de oricine.

Cât de curând o să avem o altă comemorare, chiar săptămâna viitoare, unde vor veni primarul, oficialități, cei de la Consulatul României de la Manchester. Va aduce un plus de vizibilitate comunității românești în general, chiar dacă este un monument al romilor. El este văzut ca o realizare o comunității românești, pentru că atât românii, cât și etnicii romi au participat la realizarea acestuia. Memorialul a rămas și va rămâne în Newcastle.

Campanii umanitare conduse de un român, în ochii presei britanice

De asemenea, am avut și campanii umanitare pe care le-am desfășurat cu consiliul local. Când a început războiul din Ucraina, dar și cutremurul din Turcia, am reușit să mobilizăm foarte multe resurse. Am început o campanie prin care am trimis peste 30 de tiruri, ajutoare, în Ucraina.

La momentul respectiv acțiunea a fost foarte bine văzută în presă. A fost o vizibilitate excelentă pentru noi, pentru comunitatea românească. S-a știut că un român a inițiat și a condus această campanie. Eu am fost coordonatorul acestei campanii, la care s-au alăturat comunitatea poloneză, dar și englezii. Am organizat concerte caritabile pentru campania asta, dar și pentru altele. S-a produs o solidaritate, o coeziune în jurul acestor idei, oamenii au fost gata să se implice, iar faptul că un român a fost în fruntea acestor lucruri a adus un plus de credibilitate. Acesta și niște proiecte la care eu pot spune 'uite un român care a încercat să schimbe comunitatea în care trăiește' ", a explicat Nicu Ion.

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