Apel din Belgia la eurodeputații români: Nu există o reală "descindere" în teren!

Imagine cu Parlamentul European. Foto: Pixabay

Deși românii din Belgia apreciază programele finanțate de statul român și sprijinul oferit de ambasadă și consulat, o implicare mai activă a eurodeputaților în viața comunităților de aici ar fi binevenită, spune Carmen Solomie, româncă stabilită de peste două decenii în această țară.

Carmen Solomie, româncă stabilită de peste două decenii în Belgia și președinte RomBel, crede că eurodeputații români ar putea să se implice mai mult în activitățile comunităților românești din diaspora.

Spre deosebire de Ambasada României în Belgia și de serviciile consulare, care sunt foarte active în relația cu românii stabiliți în această țară, parlamentarii europeni participă mult mai puțin la evenimentele organizate de diaspora românească, potrivit acesteia.

Apel din Belgia la eurodeputații români: Au răspuns în număr mic la invitații

„Cred că sunt foarte binevenite aceste programe și fonduri. Cred că ar fi de dorit chiar o implicare mai mare a autorităților. De exemplu, și noi colaborăm cu Asociația Europanova, cu școala românească Europanova, care este finanțată de către Departamentul Românilor de Pretutindeni (DRP). Este un proiect foarte frumos, pentru că de el beneficiază copiii românilor aflați în Belgia - copii care provin atât din familii românești 100%, dar și din familii mixte sau chiar copii născuți într-o altă țară decât Belgia, dar ajunși în Belgia. Acesta e un lucru benefic.

Știu că sunt multe alte proiecte primite de DRP. Noi, aici, în Belgia, ne bucurăm de faptul că autoritățile, ambasada sunt foarte prezente la evenimentele românești - și probabil că ar fi necesar ca atât în Belgia, cât și în alte țări din diaspora, să fie mai multă prezență pe teren, adică să se cunoască mult mai bine realitățile din țara respectivă.

Carmen Solomie: Nu există o reală 'descindere' în teren

Poate că este doar percepția mea, dar nu găsesc reprezentanții României în Parlamentul European că vin foarte mult către comunitate, adică eurodeputații. Da, mai sunt niște evenimente despre care auzim și la care suntem invitați când și când, dar nu există o reală 'descindere' în teren.

Noi am mai organizat evenimente, am mai invitat, au mai răspuns, dar în număr destul de mic. Nu e o critică, ci mai degrabă un imbold pozitiv și constructiv la a vedea mai mult prezența lor, pentru că din partea ambasadei și a secției consulare e foarte mult sprijin - de la activități culturale, la cele de învățământ, la cele socio-educative”, a explicat Carmen Solomie, președinte RomBel, în exclusivitate pentru DCNews.