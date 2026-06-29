Tot ce fac bine românii din Italia. Miruna Căjvăneanu ia pulsul comunității în fiecare zi

Ce înseamnă să trăiești cu „rădăcinile la jumătate"? Cum reușesc românii din Italia să schimbe în bine comunitățile în care s-au stabilit? Ce se întâmplă cu copiii născuți și crescuți în Italia?

În prima ediție a emisiunii „Românii care schimbă comunități”, Gabriel Nuță-Stoica o are ca invitată pe Miruna Căjvăneanu, jurnalistă cu o experiență de peste 20 de ani la Roma și co-autor al volumului “Rădăcini la Jumătate - 30 de ani de imigrație românească în Italia”.

Miruna ia pulsul comunității în fiecare zi și promovează activ proiectele culturale și sociale ale asociațiilor de români. Discutăm despre evoluția diasporei din Peninsulă, despre puterea implicării civice, modul în care s-a transformat imaginea României în ochii italienilor și cum noua generație duce sau nu mai departe valorile românești.

„Românii care schimbă comunități” este o campanie media dedicată promovării implicării civice a românilor din diaspora și consolidării legăturilor dintre comunitățile românești din afara granițelor și societatea din România.

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DCNews Media Group derulează în perioada aprilie - octombrie 2026 proiectul "Românii care schimbă comunități”, proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.