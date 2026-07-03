Numărul românilor pentru care acasă e în străinătate. Gheorghe Cârciu: "Este o cifră îngrijorătoare". "Marele câștig" pe care l-ar putea avea România

Drapelul Romaniei. Sursa Foto: Freepik

Gheorghe Cârciu, europarlamentar PSD, a vorbit despre numărul românilor care trăiesc în afara granițelor.

DCNEWS MEDIA GROUP a organizat vineri, 3 iulie 2026, prima ediţie a dezbaterii "Românii care schimbă comunităţi", intitulată "Dezbateri, inițiative, bune practici și modele de succes ale românilor care schimbă comunități".

Gheorghe Cârciu, europarlamentar PSD, a vorbit despre numărul tot mai mare al românilor din diaspora, impactul migrației asupra României și necesitatea unor politici care să încurajeze revenirea în țară.

Gheorghe Cârciu: O cifră îngrijorătoare din mai multe puncte de vedere pentru România

"Am auzit discutându-se de faptul că nu avem o certitudine despre câți români trăiesc în afara granițelor. Să știți că, într-adevăr, cifra este incertă. Noi avem o cifră oficială, mai exact cea de 6,8 milioane de români. Am primit-o pe vremea când eram secretar de stat la Departamentul Românilor de Pretutindeni de la Ministerul Afacerilor Externe. Teoretic sunt 6,8 milioane de români în afara granițelor. De unde rezultă că suntem, de fapt, peste 8 milioane. De ce? Sunt țări care nu mai țin cifre oficiale. Lucrurile s-au mai schimbat și apar noutăți.

Marea Britanie, în loc de 900 de mii, cât avea atunci, are 1,4 milioane. Germania, în loc de 800 de mii are 1,2 de milioane. Noi ajungem rapid la această cifră de 8 milioane. Unii spun că o să o depășim. Este o cifră îngrijorătoare din mai multe puncte de vedere pentru România, și evident pentru demografie. Este și îmbucurătoare pentru că migrația românească are și un act de românism de excelență.

"Experiența câștigată lucrând în străinătate ne face mai buni"

Experiența câștigată lucrând în străinătate ne face mai buni, ne oferă alte perspective față de populațiile care au rămas doar între granițele lor. Unii se întorc acasă, dar sunt mai puțini momentan. Aici ar trebui să intervină statul cu sprijin real pentru reintegrare.

Poate fi un mare câștig pentru România întoarcerea acestor români. Vin, cu siguranță, cu mai multă experiență și cu un mod de lucru occidental. Acolo unde trăim, muncim, învățăm în fiecare zi, contactul cu altă cultură ne aduce un plus de valoare", a spus Gheorghe Cârciu.

CITEȘTE ȘI: Dezbatere "Românii care schimbă comunităţi", ediţia I. Inițiative, bune practici și modele de succes

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