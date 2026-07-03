Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a zguduit Indonezia

Cutremur în Indonezia/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs vineri în estul Indoneziei, fără a provoca victime sau pagube, potrivit autorităților.

Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs vineri în estul Indoneziei, a anunţat Institutul geologic american USGS, fără a provoca răniţi sau pagube materiale, potrivit primelor informaţii.

Cutremurul, care s-a produs în larg, la o adâncime de 120 de kilometri, a fost înregistrat la ora locală 11:31 (02:31 GMT), la 58 de kilometri vest de Tobelo, capitala districtului Halmahera de Nord, din provincia Moluce.

„Stăteam şi beam o cafea la o tarabă de pe marginea drumului când, brusc, scaunul meu a început să se mişte. M-am panicat pentru o clipă, fiindcă sunt încă traumatizat de cutremurele anterioare”, a declarat pentru AFP Umar Abbas, un locuitor din Ternate, oraş situat la aproximativ 114 kilometri de epicentru.

Agenţia indoneziană de meteorologie, climatologie şi geofizică (BMKG) a precizat că nu există niciun risc de tsunami.

Vastul arhipelag indonezian se confruntă cu o activitate seismică şi vulcanică frecventă, datorită poziţiei sale pe „Cercul de Foc al Pacificului”.

Ultimul cutremur care a înregistrat pagube și victime în această țară a fost în 16 iunie. Seismul cu 6,7 magnitudine a provocat moartea unei persoane şi a afectat peste 300 de locuitori.