Indonezia, zguduită de un cutremur de magnitudine 6,7

Efectele celui mai mare cutremur din Filipine. Sursa foto: Agerpres

Un cutremur cu magnitudinea 6,7 a lovit marți regiunea Sulawesi din centrul Indoneziei, potrivit USGS.

Un puternic seism, cu magnitudinea 6,7, a lovit marţi regiunea Sulawesi din centrul Indoneziei (USGS), fără a lăsa în urmă răniţi sau pagube materiale, conform informaţiilor preliminare, informează AFP.

Cutremurul de mică adâncime s-a produs în cursul dimineţii la sud-est de Palu, un oraş cu aproximativ 400.000 de locuitori, situat în provincia Central Sulawesi.

Cutremurul, resimțit puternic

Seismul a fost resimţit puternic în Palu, capitala acestei provincii, şi în Sigi, însă nu a existat riscul producerii unui tsunami, potrivit Agenţiei naţionale de meteorologie, climatologie şi geofizică.

Nurhaidar, o locuitoare din Palu care, la fel ca mulţi indonezieni, are un singur nume, gătea în bucătărie când a avut loc cutremurul. „Dintr-o dată, s-a simţit o scuturare şi toată casa părea să tremure. Acoperişul scârţâia de parcă era pe cale să se prăbuşească”, a declarat femeia de 42 de ani, contactată de AFP. „M-am grăbit să evacuez (casa) împreună cu toţi copiii şi, chiar dacă pentru o clipă am fost dezorientaţi, am reuşit să ieşim”, a adăugat ea.

Vastul arhipelag indonezian se confruntă cu o activitate seismică şi vulcanică frecventă din cauza poziţiei sale pe „Cercul de Foc al Pacificului”.

În 2018, 2.200 de persoane şi-au pierdut viaţa în Palu în urma unui cutremur cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami, notează Agerpres.

Un puternic seism s-a înregistrat pe 8 iunie, în Filipine, în urma căruia au murit zeci de oameni.