A fost semnat contractul pentru tronsonul 4 din A8. România şi Moldova se unesc pe autostradă

Foto: Agerpres

Ilie Bolojan a anunţat semnarea contractului de execuţie pentru tronsonul 4 al autostrăzii A8.

"Pas important pentru finalizarea autostrăzii spre Iași și pentru conectivitatea dintre România și Republica Moldova

Astăzi s-a semnat contractul de execuție pentru tronsonul 4 al Autostrăzii A8, care va lega România de Republica Moldova.

Sunt cei 15,5 kilometri ai tronsonului Iași–Ungheni și încă 5 kilometri de autostradă peste Prut, spre Chișinău.

Investiția este finanțată prin Programul SAFE și are o valoare de 3,57 miliarde de lei. Este un proiect complex de infrastructură, care presupune realizarea a 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere.

Durata de realizare este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. Ne propunem finalizarea proiectului până în 2030.

Între Pașcani și Ungheni, mai avem un singur tronson fără contract de execuție semnat. Până în toamnă ar trebui să se încheie litigiile legate de stabilirea constructorilor. Din primăvara anului viitor, pe toate cele 4 tronsoane se va lucra. Până în 2030, toate lucrările trebuie finalizate, conform contractului de finanțare SAFE.

Tot astăzi au fost semnate acordurile bilaterale necesare pentru implementarea acestui proiect și pentru dezvoltarea infrastructurii de transport strategic dintre România și Republica Moldova.

Acordurile includ și finanțarea podului rutier și de autostradă de la Ungheni, aflat într-un stadiu avansat de execuție, care va fi finalizat în toamna acestui an.

Aceste investiții înseamnă infrastructură modernă, mobilitate mai bună și o legătură mai puternică între România și Republica Moldova.

Mulțumesc tuturor celor implicați, din România și din Republica Moldova, pentru munca depusă", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.