Niște români din Piatra-Olt s-au pomenit cu șarpele în baie. Au chemat jandarmii să scoată reptila din casă / video

Foto: Unsplash

Un şarpe găsit în baia unei locuinţe din Piatra-Olt a fost capturat de jandarmi şi eliberat în mediul natural.

Un şarpe găsit în baia unei locuinţe din oraşul Piatra-Olt de proprietarul casei a fost capturat de jandarmi şi eliberat în mediul natural, aceasta fiind a doua intervenţie a jandarmilor în ultimele două săptămâni pentru îndepărtarea unui şarpe din locuinţe, a anunţat joi purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Olt, Bogdan Cepăreanu.

Intervenţia a avut loc miercuri, după ce proprietarul casei a observat şarpele în baie şi a sunat la 112 solicitând sprijin pentru îndepărtarea reptilei.

"Ajunşi la adresă, jandarmii au identificat şarpele în baia locuinţei şi au acţionat pentru capturarea acestuia, fără incidente şi fără ca vreo persoană să fie rănită. Ulterior, reptila a fost transportată şi eliberată într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de zonele locuite", a spus purtătorul de cuvânt al IJJ Olt.

În urmă cu două săptămâni, jandarmii din judeţul Olt au avut o intervenţie similară în comuna Stoeneşti, unde au capturat un şarpe cu o lungime de 1,5 metri din bucătăria unei locuinţe şi l-au eliberat apoi în mediul natural, la distanţă mare de zona locuită.

Jandarmii recomandă populaţiei ca, în situaţia în care observă un şarpe în gospodărie sau într-un alt spaţiu frecventat de oameni, să evite apropiere de reptilă, să nu încerce să o captureze sau să o ucidă, să evite orice acţiune care ar putea să o provoace şi să nu-i blocheze căile de retragere.

În cazul în care observă prezenţa unui şarpe în gospodărie, populaţia este sfătuită să solicite sprijinul autorităţilor competente prin apel la 112 şi să urmărească de la o distanţă sigură locul în care se află reptila, fără a o pierde din vedere, pentru a putea indica echipajelor de intervenţie zona exactă.