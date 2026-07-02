Mituri despre brânză, demontate de nutriționistul Mihaela Bilic. Care este porția corectă

Mihaela Bilic spune că nu este indicat să cumperi parmezanul sau cașcavalul gata rase. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Nutriționistul Mihaela Bilic a demontat mai multe mituri despre brânză.

Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat, într-o postare pe pagina ei de Facebook, cum trebuie păstrată brânza, cum se consumă corect, dar și care este porția recomandată.

"Mituri despre brânză. Brânza este un concentrat de gust și energie obținut din lapte! Se combină bine cu pâine și roșii. Merge și cu cartofi, paste sau orez și poate fi pusă în orice mâncare. Cum o alegem și cum o consumăm ca să ne bucurăm la maxim de calitățile ei?

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Cum trebuie păstrată brânza

Brânza nu se ține în pungă sau în folie de plastic, umiditatea îi strică gustul, se mâzguiește și se mucegăiește. Folosiți hârtie cerată, ca brânza să poată “respira”.

Păstrați brânza în frigider în tăvița pentru legume, are temperatură optimă și un pic de umiditate, ca să nu se usuce.

Brânza se consumă la temperatura camerei, nu direct din frigider, dacă vreți să vă bucurați la maxim de gustul ei.

De ce ar trebui să eviți parmezanul sau cașcavalul gata rase

Nu cumpărați parmezan sau cașcaval gata rase, brânza se oxidează în contact cu aerul, mai bine dați-le pe răzătoare chiar în momentul gătitului!

Coaja sau crusta de la brânzeturi și cașcaval este comestibilă, cu excepția celor acoperite cu ceară. Ba mai mult, în cazul brânzeturilor cu mucegai nobil, crusta are gust intens.

Mihaela Bilic: Brânza poate fi consumată și de cei care au intoleranță la lactoză

Brânza poate fi consumată și de cei care au intoleranță la lactoză! Avem lactoză mai ales în laptele proaspăt și doar urme de lactoză în brânzeturile fermentate și în cașcaval.

Și o ultima recomandare: atenție la cantitate! Într-un kilogram de brânză sunt concentrate proteinele și grăsimea din 6-7 litri de lapte, plus multă sare. Porția corectă este de 30-50g pentru cașcaval și 80-100 g pentru telemea", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.