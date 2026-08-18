De ce se usucă prematur arborii din Iași. Explicațiile primăriei

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Teii tineri plantați în Iași par să se usuce de la o lună la alta. Reprezentanții primăriei au venit cu explicații.

După ce rețelele sociale s-au umplut de fotografii cu teii tineri plantați în Iași care se usucă, iar presa locală a scris despre subiect, Primăria Iași vine cu explicații, într-un comunicat de presă, susținând că arborii se usucă prematur din cauza "stresului termic".

"În urma aparițiilor în spațiul public a unor opinii potrivit cărora arborii din Iași s-au uscat prematur, iar acest proces se presupune că ar fi ireversibil, Primăria Municipiului Iași consideră necesar a face unele precizări de natură a explica corect acest fenomen.

Așa cum au precizat specialiștii contactați de municipalitate, în această perioadă, toți arborii din Iași (vegetația, în general) sunt afectați de caniculă și suferă de pe urma acestui stres termic! În aceeași ordine de idei, continuăm operațiunile de udare periodică a tuturor spațiilor verzi din oraș și aplicăm tratamentele necesare pentru a menține vigoarea și sănătatea vegetației din Iași.

Primăria Municipiului Iași nu va abandona niciun moment prioritatea sa de a asigura o continuă întinerire a arborilor și a vegetației din oraș, apelând în acest sens la specialiști cu experiență din cadrul serviciilor proprii care gestionează spațiile verzi, consultând deopotrivă și experții de la Universitatea de Științele Vieții din Iași", transmite Primăria Iași într-un comunicat de presă.

Specialiștii spun însă că arborii se usucă și din cauza faptului că au prea puțin pământ

Prof. dr. Cătălin Tănase, directorul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” din Iași, declarase însă pentru Ziarul de Iași că arborii sunt expuși unor condiții dificile de dezvoltare, iar schimbările climatice nu sunt singurul factor care duce la uscarea acestora. Potrivit lui, trebuie privit și spațiul fizic în care aceștia se dezvoltă deoarece teii nu mai au astăzi aceleași condiții de care beneficiau arborii în trecut.

"Aș atrage însă atenția asupra altor două aspecte. Cât reprezintă spațiul în care supraviețuiește acum teiul în oraș? Cât pământ are la dispoziție? Este o diferență în defavoarea dezvoltării teiului față de perioada studenției mele. Atunci, benzile de pământ erau generoase și erau dimensionate pentru un arbore de aliniament stradal", explicase Cătălin Tănase.

"Nu trebuie neglijată nici poluarea aerului și nici traficul intens din zonele cu aliniamente stradale", a mai spus prof. dr. Cătălin Tănase.

Un alt factor indicat de profesor a fost și întreținerea străzilor în timpul iernii. Materialele antiderapante care conțin săruri ajung, odată cu topirea zăpezii, în spațiul în care se află rădăcinile arborilor. Potrivit lui, sărurile ajung în acel spațiu de câteva zeci de centimetri de pământ și modifică astfel compoziția chimică a solului. Primăria Iași nu a comentat însă și aceste aspecte.