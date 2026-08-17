Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Internațional Elicopter de tip taxi aerian, prăbușit pe o insulă din Grecia. Trei oameni au murit

Elicopter de tip taxi aerian, prăbușit pe o insulă din Grecia. Trei oameni au murit

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 17 Aug 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
elicopter (2)
Sursa foto: Freepik, @viarprodesign

Un elicopter privat de tip taxi aerian s-a prăbușit pe insula grecească Sifnos, provocând moartea celor trei persoane aflate la bord.

Trei persoane au murit luni pe insula greacă Sifnos după ce elicopterul privat cu care călătoreau s-a prăbuşit acolo, a anunţat serviciul de pompieri din Grecia, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Conform primelor date, victimele, care nu au fost încă identificate, sunt un cuplu şi pilotul aparatului, un elicopter de taxi aerian.

Locuitorii acestei mici insule turistice - situată în arhipelagul Cicladelor - care au fost martori la accident au declarat presei locale că elicopterul a scos un zgomot straniu înainte de a se prăbuşi în zona Tholos, unde se află un mic heliport înconjurat de case împrăştiate.

Prăbuşirea elicopterului a produs o explozie şi un incendiu

Prăbuşirea elicopterului a produs o explozie şi un incendiu, între timp stins de pompieri, care au recuperat corpurile celor trei ocupanţi, a relatat postul de radio Skai.

Potrivit portalului de ştiri Ieidiseis, elicopterul decolase de la periferia capitalei Atena şi s-a prăbuşit în timp se apropia de heliportul insulei.

O versiune diferită este descrisă de ziarul Kathimerini, conform căruia elicopterul s-a prăbuşit la numai câteva secunde după decolarea de la Sifnos. Autorităţile investighează cauza accidentului, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Turist mort după ce a fost lovit de fulger pe Muntele Etna
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

grecia
elicopter
turisti
morti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Internațional
Citește mai multe din Internațional
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close