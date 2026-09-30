Război pe bugetul UE 2028-2034: Germania cere reduceri de sute de miliarde de euro / Prietenii Coeziunii pregătesc o declarație comună

Steagurile țărilor UE în fața Parlamentului European / Foto: Unsplash

Viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene ar urma să includă reduceri de cheltuieli de peste 100 de miliarde de euro, potrivit Politico. Unele țări se tem că finanțarea proiectelor prioritare, precum subvențiile pentru agricultori și fondurile pentru dezvoltare regională, va fi drastic redusă sub președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene.

Mai sunt trei luni până la termenul limită informal pentru finalizarea negocierilor, însă statele membre sunt încă departe de a ajunge la un acord. Germania și tabăra susținătorilor austerității pe care o conduce au cerut marți o reducere de câteva sute de miliarde de euro a propunerii inițiale a Comisiei Europene, care se ridica la aproape 2.000 de miliarde de euro, scrie Politico.

În urmă cu patru luni, statele din grupul Prietenii Coeziunii au emis o declarație comună privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Inițiată de România, declarația a fost susținută la acea vreme de Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania și Ungaria.

„Dacă documentul de negociere irlandez (n.r. viitoarea propunere de buget) urmează să servească drept bază pentru discuții ulterioare, acesta trebuie să stabilească un volum total care să poată fi finanțat în mod realist de către cei care suportă principala povară financiară”, au scris acum liderii Germaniei, Danemarcei, Olandei, Austriei, Suediei și Finlandei într-o scrisoare adresată premierului irlandez Micheál Martin.

După acest demers, Prietenii Coeziunii lucrează la o declarație comună prin care să avertizeze asupra potențialelor reduceri și să răspundă scrisorii transmise de Berlin și aliații săi.

„Mă aștept să existe reduceri care îi vor nemulțumi pe Prietenii Coeziunii”, a declarat unul dintre diplomați sub protecția anonimatului.

Haos bugetar în Parlamentul European

O altă dificultate care planează asupra discuțiilor bugetare este riscul ca negocierile paralele din cadrul Parlamentului European să fie întârziate de dispute privind competențele și de conflicte politice între diversele grupuri parlamentare.

„Suntem atât de mult în urmă, încât nici măcar nu vom avea o poziție a Parlamentului până la sfârșitul anului viitor dacă vom continua în același ritm”, a declarat, pentru Politico, Damian Boeselager, unul dintre negociatorii grupului Verzilor pe probleme bugetare.

Parlamentul și Consiliul se află sub presiune să finalizeze negocierile înainte ca alegerile din 2027 din Franța, Italia, Spania și Polonia să riște să compromită discuțiile și să întârzie plățile.

Un blocaj prelungit la Strasbourg riscă să afecteze poziția Parlamentului în cadrul discuțiilor și să prelungească negocierile, lăsându-le vulnerabile la intervenții de ultim moment. Partidul „Adunarea Națională” (Rassemblement National), care susține că dorește să înjumătățească contribuția Parisului la bugetul UE și din partea căruia va candida cel mai probabil Marine Le Pen, conduce în prezent în sondajele din Franța.

„Trebuie să acționăm rapid. Având în vedere viitoarele alegeri din Franța, bugetul UE ar putea deveni foarte vulnerabil dacă nu stabilim acum niște limite clare de siguranță”, a spus Boeselager.

Parlamentul s-a angajat să își stabilească poziția privind bugetul până în noiembrie, pentru a fi pregătit să înceapă negocierile cu guvernele încă din ianuarie 2027. Europarlamentarii au o influență limitată asupra dimensiunii bugetului, însă negociază de pe poziții de egalitate cu guvernele regulile și structura fondurilor disponibile.

Recent, într-un interviu exclusiv oferit DC News, europarlamentarii români Victor Negrescu (PSD), Georgiana Teodorescu (AUR) și Andi Cristea (PSD) au făcut apel pentru protejarea Politicii Agricole Comune (PAC) și a fondurilor de coeziune în fața alocării de fonduri către apărare și inovare, pe măsură ce în Uniunea Europeană tensiunile pentru viitorul buget se intensifică între așa-numitele state „frugale” și „prieteni ai coeziunii”.