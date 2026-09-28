Starship, megaracheta lui Elon Musk, a ajuns pentru prima dată pe orbita Pământului. Ce a întrerupt misiunea

Efectul spectaculos al listării SpaceX - foto AI

Megaracheta Starship a atins pentru prima dată orbita Pământului și a lansat sateliți Starlink, însă o problemă a determinat scurtarea misiunii.

În pofida unei probleme apărute la unul dintre motoarele sale, megaracheta Starship a companiei SpaceX, deţinută de Elon Musk, a ajuns luni pentru prima dată pe orbita Pământului în cadrul unui zbor de testare, o etapă cheie în dezvoltarea acestui lansator spaţial gigantic, conceput pentru a trimite centre de date în spaţiu şi pentru a realiza călătorii spre Lună şi spre planeta Marte, informează agenţiile de presă internaţionale.

La aproximativ 25 de minute după lansarea sa din această dimineaţă din statul american Texas, cea mai mare şi mai puternică rachetă construită vreodată s-a plasat pe o orbită în jurul Terrei şi a eliberat, pentru prima dată, un grup de sateliţi operaţionali (Starlink V3).

Însoţite de aplauzele inginerilor americani, aceste etape parcurse cu succes reprezintă un adevărat progres pentru compania SpaceX, care a avut parte, în iunie, de o listare spectaculoasă la bursă.

Starship, un mastodont vopsit în argintiu şi negru, s-a confruntat totuşi cu o problemă la unul dintre motoarele sale Raptor, un incident care a determinat compania să scurteze acest zbor de testare, care trebuia iniţial să aibă o durată de aproximativ zece ore.

În loc să efectueze şase rotaţii în jurul Terrei, treapta superioară a vehiculului spaţial a realizat doar două rotaţii pe orbită, înainte să efectueze o coborâre controlată şi să plonjeze puţin cam brusc în apele Oceanului Pacific, la nord de Hawaii, la circa trei ore după lansare.

Treapta inferioară a rachetei, care propulsat în spaţiu întregul vehicul, a căzut, conform planurilor, în prima parte a zborului de luni, în apele Golfului Mexic.

După aproximativ 10 ani de dezvoltare şi trei ani de zboruri-test pentru Starship în configuraţia sa completă, acest al 14-lea zbor de testare a fost prima încercare - reuşită - de plasare pe orbită a megarachetei americane.

Etapă riscantă

"Este o realizare remarcabilă faptul că au dus la bun sfârşit zborul şi au ajuns pe orbită", însă faptul că "nu au reuşit să efectueze un zbor de 10 ore şi s-au confruntat cu probleme la motor" împiedică acest test să fie "un succes deplin", a declarat Kathleen Curlee, analist spaţial la Universitatea Georgetown.

Decizia echipelor de la SpaceX de a continua testul până la zborul orbital s-a dovedit a fi într-adevăr delicată, deoarece unul dintre motoarele rachetei s-a oprit prematur în timpul ascensiunii.

După o analiză tehnică şi o scurtă retractare, compania SpaceX a anunţat că va continua totuşi misiunea.

"Nu vom merge pe orbită decât dacă totul pare în ordine pe toate planurile", declarase chiar înaintea lansării Jake Berkowitz, un inginer de la SpaceX.

Decizia de a realiza o aprindere suplimentară a motoarelor pentru ca racheta să ajungă pe orbită a fost una complexă, întrucât o pierdere a controlului asupra uriaşei rachete pe orbită ar fi dus la temeri majore legate de distrugerea sateliţilor transportaţi de aceasta sau de o reintrare necontrolată a vehiculului Starship în atmosfera terestră.

Până acum, SpaceX plasase în mod deliberat treapta superioară a rachetei Starship pe traiectorii suborbitale - mai sigure şi mai puţin dificile - pentru a evalua funcţionarea rachetei şi pentru a putea efectua modificări ulterioare pe baza reuşitelor şi a eşecurilor.

Presiunea publicului

Acest zbor de încercare a trebui să marcheze intrarea rachetei Starship într-o nouă fază de teste, care vor include tentative de reaprovizionare cu carburant pe orbită.

Acestea sunt doar câteva dintre provocările tehnice care vor trebui să fie depăşite de această megarachetă, pe care Elon Musk îşi propune să o facă complet reutilizabilă.

Cel mai bogat om din lume domină în prezent piaţa lansărilor spaţiale comerciale prin intermediul rachetelor sale Falcon, parţial reutilizabile, însă doreşte să meargă şi mai departe de atât prin utilizarea rachetei Starship pentru o serie vastă de misiuni, care variază de la trimiterea de centre de date în spaţiu şi până la colonizarea planetei Marte.

Versiuni modificate ale rachetei Starship urmează să fie utilizate, de asemenea, în programul lunar al NASA şi în zboruri cargo pe distanţe lungi în atmosfera terestră, însă dezvoltarea tuturor acestor proiecte a acumulat întârzieri în ultimii ani.

Din acest motiv, dar şi după recenta sa listare la bursă, compania SpaceX se confruntă cu o presiune din partea publicului şi a investitorilor pentru "a efectua teste spectaculoase", deoarece, în caz contrar, "totul ar fi perceput ca un eşec", a explicat Kathleen Curlee cu puţin timp înainte de lansarea de luni.

Deşi lansarea şi plasarea pe orbită cu succes a celor 26 de sateliţi Starlink de nouă generaţie, care vor consolida constelaţia deja vastă de servicii de internet prin satelit furnizate de compania americană, reprezintă deja o mare reuşită, zborul în sine a fost umbrit de acea problemă la motor.

Cel de-al 14-lea zbor de testare pentru Starship va fi urmat în această săptămână de alte trei lansări de rachete ale companiei SpaceX, inclusiv a uneia care va transporta un echipaj de astronauţi spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS), conform Agerpres.

Elon Musk era un geniu la 3 ani, spune mama sa. Cum s-a descurcat miliardarul Tesla la şcoală

