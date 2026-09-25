Femeia care l-a acuzat pe Jay-Z că a violat-o când avea 13 ani declară acum că nu l-a întâlnit niciodată

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O femeie a cărei identitate nu a fost dezvăluită și care a intentat și ulterior a renunțat la un proces împotriva superstarului rap Jay-Z afirmă că nu l-a întâlnit niciodată, contrar acuzației inițiale privind o agresiune din anul 2000.

Femeia formulase inițial acuzația de viol într-un proces intentat în 2024, susținând că Jay-Z (pe numele său real Shawn Carter) a drogat-o și a violat-o împreună cu Sean Combs, cunoscut sub numele de P Diddy. Ea susținea că incidentul a avut loc la o petrecere organizată după ceremonia de decernare a premiilor MTV din anul 2000, conform The Guardian.

Jay-Z a negat acuzațiile, calificându-le drept o tentativă de șantaj, iar Combs le-a negat și el. Avocatul lui Jay-Z a susținut că evenimentele descrise se bazau pe o „cronologie imposibilă”. Femeia a renunțat la proces în 2025, iar Jay-Z a intentat un contraproces.

Răsturnare de situație. Femeia spune acum că nu l-a întâlnit niciodată

Pe măsură ce procesul avansează, femeia a declarat acum că acuzațiile sale au fost false.

„Shawn «Jay-Z» Carter nu m-a violat niciodată. Nu l-am întâlnit și nu am vorbit niciodată cu domnul Carter. Domnul Carter nu a avut niciun fel de comportament nepotrivit față de mine”, a afirmat ea într-o declarație obținută de revista Rolling Stone.

Ea a adăugat că „nu a existat niciun sâmbure de adevăr în acuzațiile mele împotriva domnului Carter. Înțeleg că acuzațiile mele false i-au provocat domnului Carter o suferință și o durere imense, precum și prejudicii care nu pot fi niciodată reparate complet”.

Femeia a fost acum exclusă din procesul intentat de Jay-Z, deși rapperul continuă acțiunea juridică împotriva foștilor ei avocați, susținând că aceștia ar fi trebuit să știe că acuzațiile erau „contrazise de informații disponibile public, incoerente intern și nesusținute de nicio relatare sau anchetă credibilă”.

Cum se justifică acum femeia?

Cea care l-a acuzat pe Jay-Z de viol a afirmat că amintirile legate de agresiunea sexuală au fost declanșate după ce a văzut un anunț prin care se cerea victimelor lui Combs să se facă cunoscute. Combs era anchetat pentru o serie de presupuse agresiuni sexuale și a fost ulterior găsit vinovat de două capete de acuzare privind transportul în scopul practicării prostituției, primind o pedeapsă de patru ani și două luni de închisoare.

Femeia a precizat că, după formularea acuzațiilor, nu a știut că fusese intentat un proces în numele său și că, ulterior, după ce și-a exprimat îndoielile cu privire la propriile afirmații, acțiunea în instanță a fost retrasă.

Jay-Z a vorbit anterior despre impactul pe care aceste acuzații l-au avut asupra vieții sale.

„Trauma prin care am trecut eu, soția mea, copiii și cei dragi nu poate fi niciodată ignorată”, iar într-un interviu acordat revistei GQ în luna martie, a spus: „Nu am mai simțit o asemenea furie de multă vreme; o furie incontrolabilă. Nu supui pe cineva la așa ceva. E un lucru despre care trebuie să fii absolut sigur.”