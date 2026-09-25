11.000 de sticle și doze, reciclate într-o singură zi de un bărbat. A petrecut zece ore la aparatul de reciclare. Ce va face cu banii strânși

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Un bărbat din Polonia a reciclat peste 11.000 de sticle și doze într-o singură zi, petrecând peste zece ore la aparatul de reciclare.

Un bărbat din Polonia a returnat într-o singură zi peste 11.000 de sticle și doze pentru care se percepe garanție. Pentru această acțiune neobișnuită, el a strâns ambalajele timp de mai multe luni, scrie berliner-zeitung.de.

Paweł Mej, cunoscut pe rețelele sociale sub numele de "Bosy Biegacz" ("Alergătorul desculț"), a returnat 11.218 de sticle și doze prin sistemul polonez de garanție-returnare, potrivit postului TVP World. Business Insider Polska scrie că este probabil un record pentru numărul de ambalaje returnate de o singură persoană într-o zi în Polonia.

Mej a început să strângă ambalajele în luna martie. Potrivit Business Insider, el mergea cu bicicleta prin localitățile din partea de nord a districtului Bochnia și aduna sticle și doze. La sfârșitul lunii iulie, avea deja aproape 8.000 de ambalaje.

10 ore la aparatul de reciclare

Returnarea a avut loc joi, 17 septembrie, în Bochnia. Potrivit publicației Onet, introducerea tuturor ambalajelor în aparatele de colectare a durat aproape întreaga zi. Înainte de ora 10:00 fuseseră deja returnate aproximativ 2.000 de recipiente.

TVP World relatează că Mej a petrecut în total aproximativ 10 ore introducând ambalajele în automate. Radio ZET a relatat, de asemenea, că acțiunea a durat mai mult de zece ore, cu pauze pentru mâncare și băuturi.

Banii, donați pentru proiecte locale

Banii obținuți din garanția returnată vor fi folosiți, potrivit TVP World, pentru proiecte locale. Printre acestea se numără achiziționarea de echipament sportiv pentru o școală primară, sprijinirea pompierilor voluntari și ajutorarea unei asociații locale de femei.

Mai concret, potrivit Onet, școala din Baczków urmează să primească 18 mingi de gimnastică. Pentru pompierii voluntari locali sunt prevăzuți 600 de zloți (aproximativ 138 de euro), iar pentru asociația de femei 300 de zloți (aproximativ 69 de euro).

"Acum strâng bani pentru o mașină de pompieri"

La momentul relatării, suma exactă obținută din garanții nu era încă cunoscută. Mej a anunțat că intenționează să continue strângerea ambalajelor. "Acum strâng bani pentru o mașină de pompieri", ar fi scris el într-o postare pe rețelele sociale.

Polonia a introdus în octombrie 2025 un nou sistem de garanție-returnare pentru anumite ambalaje de băuturi. Potrivit TVP World, garanția este de 1 zlot (aproximativ 0,23 euro) pentru sticlele de sticlă reutilizabile și de 0,50 zloți pentru sticlele de plastic și doze.

În luna mai, un alt polonez, Wiesław Galwas, "bătea un record inedit". Acesa a introdus aunci în sistemul de garanție-returnare 7.851 de sticle și doze într-un automat de reciclare. La finalul celor opt ore, el a primit un voucher în valoare de 3.925,50 de zloți, respectiv aproximativ 930 de euro.

Dacă în Polonia se returneză masiv, în România se mai și.. păcălește. În luna aprilie, un bărbat din Botoșani a fost reținut după ce a încercat să înșele automatele SGR pentru a obține în mod fraudulos bonuri valorice. Acesta ar fi folosit sticle nereciclabile, pe care le marca cu etichete speciale pentru a păcăli sistemul de Garanție-Returnare.