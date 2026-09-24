Donald Trump și Xi Jinping, cină de stat la Casa Albă. Cei mai mari lideri din tehnologie vor fi prezenți

Donald Trump (stanga) si Xi Jinping (dreapta). Sursa Foto: Agerpres

Donald Trump va găzdui o cină de stat la Casa Albă. Președintele Chinei, Xi Jinping, și lideri ai marilor companii din tehnologie vor fi prezenți.

Preşedintele american Donald Trump urmează să îl primească joi, la Casa Albă, pe preşedintele chinez Xi Jinping, iar tensiunile comerciale dintre cele două ţări se aşteaptă să fie un subiect principal pe agenda întâlnirii, informează dpa.

Este, de asemenea, planificat un dineu oficial joi seara, la care Xi şi Trump vor susţine discursuri.

Se aşteaptă ca la acest dineu să participe, de asemenea, directori din domeniul tehnologiei, inclusiv directorul executiv Tesla, Elon Musk, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, directorul executiv Google şi Alphabet, Sundar Pichai, şi directorul executiv Apple, Tim Cook, potrivit unui oficial guvernamental american de rang înalt.

Inteligenţa artificială, un subiect al vizitei de stat a preşedintelui Chinei

Competiţia dintre cele două mari economii ale lumii în domeniul inteligenţei artificiale ar putea fi un subiect cheie al vizitei de stat a preşedintelui Chinei având în vedere prezenţa la dineu a liderilor din domeniul tehnologiei.

Preşedintele Xi Jinping a sosit la Washington miercuri seara şi va rămâne în SUA până vineri.

Aceasta este prima vizită a preşedintelui chinez în SUA din 2023, când a participat în California la summitul economic APEC şi s-a întâlnit cu preşedintele Joe Biden.

Trump l-a invitat pe Xi la Casa Albă în timpul vizitei întreprinse la Beijing la mijlocul lunii mai.

Analiştii chinezi au interpretat joi primirea pe pistă de către preşedintele american a omologului său chinez şi prelungirea armistiţiului comercial ca semnale că Washingtonul şi Beijingul urmăresc să înceapă vizita de stat a liderului chinez într-un climat favorabil, în pofida tensiunilor bilaterale, relatează EFE.

Preşedintele Xi Jinping a sosit miercuri după-amiază la baza aeriană Andrews din apropierea Washingtonului, unde a fost întâmpinat de preşedintele Donald Trump şi de prima doamnă, Melania Trump, într-o ceremonie cu covor roşu, imnuri, salut militar, 21 de salve de artilerie şi zborul a două bombardiere B-1.

"Parteneri, nu rivali"

Potrivit agenţiei de stat Xinhua, Xi Jinping a afirmat la sosire că China şi SUA trebuie să fie "parteneri, nu rivali" şi a menţionat că "marea revitalizare a naţiunii chineze" şi obiectivul preşedintelui Trump de a "face din nou America măreaţă" pot progresa în paralel şi se pot întări reciproc.

Wu Xinbo, decanul Institutului de Studii Internaţionale din cadrul Universităţii Fudan, a declarat pentru ziarul local The Paper că primirea reflectă importanţa pe care preşedintele Trump o acordă vizitei şi "respectul" său faţă de preşedintele chinez.

Potrivit lui Wu, Trump ar putea considera că vizita lui Xi îi aduce "puncte" înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, într-un context de presiuni interne şi externe. În plus, în opinia sa, prin această primire, liderul american urmăreşte să "compenseze" imposibilitatea de a-i oferi omologului chinez o primire fastuoasă în noua sa sală de banchete, un proiect afectat de întârzieri ale lucrărilor de construcţie.

Gestul a coincis cu anunţul secretarului Trezoreriei americane, Scott Bessent, conform căruia ambele ţări au convenit să extindă până pe 10 ianuarie armistiţiul comercial încheiat anul trecut în oraşul sud-coreean Busan şi care urma să expire pe 10 noiembrie.

John Gong, profesor de economie la Universitatea de Afaceri Internaţionale şi Economie din Beijing, a declarat pentru cotidianul South China Morning Post din Hong Kong că, deşi prelungirea de două luni este "mai scurtă" decât se aştepta, reprezintă un "semn pozitiv" că ambele părţi "pot să îşi gestioneze diferenţele".

La rândul său, Diao Daming, profesor la Universitatea Renmin, a declarat pentru acelaşi ziar că primirea este un semn al priorităţii pe care Washington o acordă summitului şi a considerat că prelungirea armistiţiului păstrează o "fereastră de oportunitate" pentru a avansa în dialog.

"Comunitatea internaţională aşteaptă, fără îndoială, ca China şi Statele Unite să continue să caute puncte comune şi, în cele din urmă, să ajungă la un acord comercial pe termen lung", a asigurat Diao.

În pofida tonului amical iniţial al vizitei preşedintelui Xi Jinping, vizita are o agendă încărcată de fricţiuni, de la tarife şi metale rare până la Taiwan, inteligenţa artificială şi războaiele din Iran şi Ucraina, conform Agerpres.

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