Atac masiv al Rusiei asupra Kievului după întâlnirea Zelenski-Trump

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Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului, la câteva ore după discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump privind războiul din Ucraina și eforturile pentru pace.

Rusia a atacat Kievul miercuri dimineaţa cu drone, lovind infrastructura feroviară, depozite şi benzinării, la doar câteva ore după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu omologul său american Donald Trump pentru a discuta despre eforturile de pace, relatează Reuters.

Cel puţin două persoane au fost ucise, iar altele 22 rănite, potrivit autorităţilor oraşului, în unul dintre cele mai puternice atacuri de când Rusia a început să lovească Kievul şi împrejurimile vara aceasta cu drone cu reacţie, mai rapide şi care zboară la altitudine mare, fiind mai greu de interceptat.

S-au auzit mai multe explozii, iar fumul se ridica deasupra centrului oraşului.

În cadrul întâlnirii cu Trump, Zelenski a discutat despre un potenţial armistiţiu privind ţinte din sectorul energetic

"Aceasta este priveliştea de la ferestrele Delegaţiei UE astăzi. Clădirile din apropiere sunt în flăcări", a spus Katarina Mathernova, ambasadoarea UE în Ucraina, într-o postare pe reţelele sociale.

Zelenski s-a întâlnit marţi cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în marja Adunării Generale a ONU, pentru a discuta modalităţi de acoperire a deficitului bugetar uriaş al Ucrainei, provocat de creşterea cheltuielilor militare, pe care liderul ucrainean a atribuit-o intensificării atacurilor aeriene ale Rusiei.

În cadrul întâlnirii cu Trump, Zelenski a discutat despre un potenţial armistiţiu bilateral privind ţinte din sectorul energetic şi a solicitat o creştere a livrărilor de rachete de apărare antiaeriană Patriot din SUA pentru ca ţara sa să se apere împotriva unei posibile campanii ruseşti în perioada de iarnă împotriva infrastructurii electrice a Ucrainei. Nu s-a ajuns la niciun acord, a spus el.

Volodimir Zelenski a afirmat că este gata pentru "orice format" de încetare a focului energetic cu Moscova, atâta timp cât Rusia îşi opreşte propriile atacuri asupra infrastructurii Ucrainei.

Kremlinul a declarat că încă nu s-au reunit condiţiile necesare pentru un acord de pace cu Ucraina

Kremlinul a declarat miercuri că încă nu s-au reunit condiţiile necesare pentru viitoarele discuţii de pace cu Ucraina şi nu există planuri pentru vreo întâlnire la nivel înalt.

Primarul oraşului Kiev, Vitali Kliciko, a declarat că o dronă a lovit o clădire nerezidenţială cu nouă etaje, precum şi un centru de afaceri şi mai multe depozite.

Compania ucraineană de petrol Ukrnafta a indicat că Rusia a lovit una dintre staţiile sale de benzină din capitală, a şasea astfel de unitate atacată în ultimele săptămâni.

Cel puţin două benzinării au fost atacate, au declarat autorităţile. Imaginile difuzate de Reuters TV au arătat una dintre benzinăriile grav avariate, situată pe o autostradă aglomerată.

Oleksandr Pertsovski, directorul general al operatorului feroviar ucrainean, a declarat că infrastructura feroviară a fost ţinta unui atac la Kiev şi că unul dintre angajaţii săi a fost rănit, conform Agerpres.

SUA și Ucraina vor încheierea războiului "înainte de iarnă"

Kievul şi Washingtonul doresc ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie "înainte de iarnă", potrivit unui comunicat al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski publicat marţi în marginea Adunării Generale a ONU, relatează AFP.

"Atât Statele Unite, cât şi Ucraina vor să vadă acest război absurd purtat de Rusia luând sfârşit înainte de iarnă", a scris Zelenski care a precizat că a discutat cu preşedintele american Donald Trump despre "măsurile de dezescaladare capabile să deschidă calea către diplomaţie".

"Sunt recunoscător că, între timp, echipele noastre continuă să lucreze la lansarea producţiei de rachete interceptoare Patriot în Ucraina", a adăugat el.

Preşedintele ucrainean avertizează de săptămâni întregi cu privire la nevoia sa vitală de rachete şi sisteme de rachete Patriot, fabricate în Statele Unite, singurele capabile să contracareze proiectilele care zboară cu viteză mare pe traiectorii foarte înclinate.

"Acest lucru va contribui la protejarea de vieţi omeneşti, dacă Rusia refuză negocierile şi continuă să mizeze pe teroarea prin rachete balistice împotriva poporului nostru în această iarnă şi dincolo de ea", a subliniat Zelenski.

În cursul unei conferinţe de presă în marginea Adunării Generale a ONU, liderul ucrainean a indicat, de asemenea, că i-a transmis preşedintelui american intenţia sa de a opri atacurile asupra instalaţiilor energetice ruseşti, cu condiţia ca Moscova să facă acelaşi lucru cu atacurile sale masive în Ucraina.

"Dacă îl implică şi pe preşedintele Xi, acesta are influenţă asupra lui Putin"

Cu preşedintele american "am vorbit despre un moratoriu energetic", a declarat marţi şeful statului ucrainean.

"Nu dorim să intrăm în detalii, (dar) suntem pregătiţi pentru un moratoriu (...) cu condiţia ca ei (ruşii) să nu ne atace infrastructurile energetice, de încălzire, de electricitate sau rezervele noastre de apă", a adăugat el, subliniind că nu este sigur dacă ruşii sunt pregătiţi la rândul lor.

Zelenski s-a declarat "foarte recunoscător" faţă de Statele Unite pentru încercarea de a găsi "o modalitate de a-i aduce pe ruşi la o formă de negocieri, oricare ar fi ea".

În plus, el i-a cerut lui Donald Trump să transmită mesaje preşedintelui chinez Xi Jinping, pe care îl va primi mâine la Washington.

"I-am spus preşedintelui (Trump) foarte deschis că noi credem că, dacă îl implică şi pe preşedintele Xi, acesta are influenţă asupra lui Putin", a subliniat Zelenski.

De câteva săptămâni, comunitatea internaţională presează Moscova şi Kievul să îşi oprească atacurile reciproce asupra infrastructurilor energetice, în vederea limitării consecinţelor războiului asupra costurilor energiei, conform Agerpres.

Rusia promite „intensificarea” atacurilor asupra Kievului după ofensiva ucraineană cu drone din timpul alegerilor

Rusia a promis că va „intensifica” atacurile asupra Kievului, acuzând Ucraina că a încercat să perturbe alegerile parlamentare pentru Duma de Stat prin ofensive cu drone asupra regiunii Moscovei, în ultima zi a scrutinului.

„Ca răspuns la atacurile regimului de la Kiev asupra unor obiective civile de pe teritoriul Rusiei, armata rusă va continua și va intensifica loviturile de mare precizie asupra obiectivelor militare din Kiev”, a precizat ministerul rus al Apărării.

Anunțul Rusiei vine după ce țara condusă de Vladimir Putin a fost vizată de un atac ucrainean cu peste o mie de drone, ce au lovit o rafinărie şi zone rezidenţiale şi au provocat incendii, în ultima zi de vot a alegerilor parlamentare.

Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte aproximativ douăzeci au fost rănite, potrivit autorităţilor ruse.

O dronă ucraineană a lovit, de asemenea, un autobuz în regiunea Herson din sudul Ucrainei, controlată de Rusia, omorând două persoane, inclusiv un angajat al Comisiei Electorale Centrale, a anunţat aceasta.

Chiar la Moscova, o rafinărie importantă a fost avariată, potrivit primarului Serghei Sobianin, care a denunţat atacul ca fiind „fără precedent” şi „evident planificat cu scopul de a perturba alegerile”. „Inamicul nu a reuşit”, a adăugat el, menţionând că peste 1.600 de drone au fost doborâte de apărarea antiaeriană rusească, inclusiv „450 care se îndreptau spre Moscova”.

Alegerile s-au derulat fără suspans într-o ţară în care disidenţa este sever reprimată de autorităţi şi unde singurul partid care se opune deschis războiului, Iabloko, a fost exclus.

În faţa partidului Kremlinului, doar formaţiunile care îl susţin pe Vladimir Putin şi continuarea conflictului din Ucraina în grade diferite - comuniştii din KPRF, naţionaliştii din LDPR, conservatorii din Rusia Dreaptă şi liberalii din Partidul Oameni Noi - au fost admise să participe.

Partidul Comunist şi partidul naţionalist LDPR sunt creditate cu 14,2%, respectiv 10,7% din voturi.

Aceste alegeri parlamentare, primele de la începutul ofensivei de amploare împotriva Ucrainei în 2022, au ca scop reînnoirea celor 450 de locuri din Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus. Ele au avut loc, de asemenea, pe teritoriile Ucrainei ocupate şi anexate de Rusia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile Ucrainei „au avut un impact foarte semnificativ în regiunea Moscovei”, susţinând că au fost folosite aproximativ zece tipuri diferite de armament.

Alegerile au avut loc într-un context social tensionat, Rusia confruntându-se cu sancţiuni economice occidentale, atacuri ucrainene regulate, penurii de combustibil şi limitări în funcţionarea internetului în mai multe regiuni, potrivit Agerpres.

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