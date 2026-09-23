Trump amenință Iranul cu anihilarea, în timp ce diplomații caută un acord la ONU

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI

Președintele SUA, Donald Trump, amenință Iranul cu anihilarea, în timp ce diplomații încearcă să ajungă la un acord pentru oprirea conflictului. Negocierile diplomatice continuă în cadrul ONU.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un avertisment dur Iranului, afirmând că ar putea recurge la anihilarea Republicii Islamice dacă nu este găsită o soluție pentru oprirea conflictului. Nu este prima amenințare de acest fel din ultimele zile. În același timp, liderul de la Casa Albă a lăsat deschisă posibilitatea unei înțelegeri în perioada următoare, în timp ce eforturile diplomatice continuă în marja Adunării Generale a ONU de la New York, relatează Reuters.

Trump a vorbit despre situația Iranului în discursul susținut marți în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite.

"Am o decizie importantă de luat", a declarat Trump într-un discurs ţinut la Adunarea Generală a ONU din ‌New York.

"Se va încheia o înţelegere cu Iranul care să le permită să-şi reconstruiască ţara şi să creeze o ţară mult mai mare decât a fost vreodată?... Sau să anihilez Republica Islamică şi să o fac rapid, fără a le da niciodată şansa de a ucide şi distruge oameni şi ţări din nou", s-a întrebat președintele american.

Declarațiile au fost respinse de Forțele Armate iraniene, care au catalogat discursul lui Trump drept "propagandă". Teheranul a transmis că este pregătit pentru un răspuns militar de amploare. "Avem pregătirea deplină de a provoca lovituri mai severe, zdrobitoare şi imprevizibile asupra agresorilor", au declarat iranienii.

În ciuda schimbului de amenințări, contactele diplomatice dintre Washington și Teheran nu au fost întrerupte. Steve Witkoff, trimisul special al SUA, a anunțat că cele două părți au purtat marți, în marja Adunării Generale a ONU, discuții extinse prin intermediul unor mediatori.

Potrivit lui Witkoff, mediatorii au făcut permanent legătura între reprezentanții americani și iranieni pe parcursul zilei. Oficialul american a precizat că aceștia vor continua demersurile și și-a exprimat speranța că discuțiile se vor "dovedi constructive și promițătoare".

Conflictul, care durează de aproape șapte luni, a avut efecte dincolo de granițele Iranului și ale Israelului. Luptele au provocat mii de victime, au influențat evoluția prețului petrolului și au atras în confruntare state din regiune.

Trump discută cu liderii din Orientul Mijlociu

În paralel cu negocierile indirecte cu Iranul, Donald Trump s-a întâlnit cu lideri ai mai multor state din Orientul Mijlociu. Una dintre temele importante a fost reluarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, arteră esențială pentru comerțul energetic mondial.

Înaintea izbucnirii războiului, prin strâmtoare tranzita aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol și gaze. Statele din regiune vor reluarea traficului, însă sunt prudente în privința consolidării poziției Iranului, considerat de mult timp un rival.

Mai multe dintre țările respective găzduiesc baze militare americane importante, care au fost atacate în repetate rânduri de Iran în timpul conflictului.

Trump a sugerat că o soluție diplomatică ar putea apărea mai repede decât se anticipează.

"Credem că situaţia cu Iranul s-ar putea încheia imediat după alegerile de la jumătatea mandatului (din 3 noiembrie), poate chiar înainte. Nu ştiu. Nu se ştie niciodată", a spus Trump în timpul întâlnirii cu liderii.

În acest context, administrația americană se confruntă simultan cu presiuni interne și externe. Creșterea costurilor energiei, extinderea conflictului din Orientul Mijlociu și apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului complică situația politică a președintelui american.

Evoluția negocierilor va avea implicații atât asupra securității din regiunea Golfului, cât și asupra piețelor internaționale de petrol și asupra populației iraniene.

Iranul propune redeschiderea Strâmtorii Ormuz

La Doha, ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a discutat cu premierul Qatarului, Sheikh Mohammed bin Abdularahman Al Thani. Qatarul încearcă de mai mult timp să joace rolul de mediator și să contribuie la reducerea tensiunilor.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Teheranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz în câteva zile, dacă Statele Unite își reduc presiunea militară și renunță la blocada asupra porturilor iraniene.

Potrivit aceleiași surse, Iranul a transmis Washingtonului, prin intermediul mediatorilor, o nouă propunere săptămâna trecută. Teheranul ar putea permite reluarea traficului maritim prin strâmtoare în cel mult șapte zile dacă solicitările sale ar fi acceptate.

Poziția oficială a Iranului rămâne însă una fermă. Mohammad Baqer Qalibaf, președintele Parlamentului iranian și fost șef al echipei de negociatori a Teheranului, a exclus capitularea în fața Statelor Unite."Trump trebuie să înţeleagă că nu-şi poate impune puterea asupra poporului iranian şi a forţelor sale armate", a declarat acesta.

Qatar propune un mecanism regional de securitate

Discuțiile dintre Trump și liderii statelor din Golf au inclus și o inițiativă propusă de Qatar. Potrivit unor surse regionale, Doha dorește instituirea unui cadru de securitate comun în care să fie incluse atât Iranul, cât și statele arabe din Golf.

O sursă citată de Reuters a precizat că Teheranul analizează propunerea.

Premierul Qatarului a susținut că un eventual acord ar trebui să includă garanții de securitate pentru țările din Golf și, în același timp, să dezvolte relațiile economice dintre acestea și Iran.

Arabia Saudită, cel mai important stat din Golf ca dimensiune, a fost atrasă mai puternic în conflict în cursul acestei luni. Situația s-a deteriorat pe fondul ofensivei luptătorilor Houthi, aliați ai Iranului, în Yemen. Aceștia au înregistrat progrese împotriva forțelor guvernamentale sprijinite de Riad și au pus în pericol exporturile saudite de petrol prin Marea Roșie.

Washingtonul a desfășurat anul trecut timp de două luni bombardamente împotriva grupării Houthi, însă până acum a respins solicitările prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman de a interveni din nou militar.

SUA nu i-au atacat pe rebelii Houthi

Potrivit ”The New York Times”, Donald Trump a renunțat în ultimul moment, duminică, la planurile pentru efectuarea unor atacuri aeriene americane împotriva grupării Houthi.

Secretarul de stat american Marco Rubio a fost întrebat despre motivul pentru care administrația de la Washington a decis să nu lovească gruparea.

Rubio a reafirmat sprijinul SUA pentru Arabia Saudită, dar a atras atenția asupra complexității conflictului.

”Acestea fiind spuse, este vorba de un conflict foarte periculos şi complex care există de mult timp... Avem şi noi o istorie cu gruparea Houthi, iar acesta este un aspect pe care nu vrem să-l vedem afectat”.

Arabia Saudită își reia operațiunile petroliere

Piețele internaționale de petrol au reacționat pozitiv, cel puțin temporar, după apariția unor informații privind reluarea operațiunilor saudite.

Surse citate de Reuters au afirmat că Arabia Saudită a repornit marți activitatea conductei Est-Vest. De asemenea, Riadul ar putea relua în următoarele ore exporturile prin portul Yanbu, situat la Marea Roșie, însă la un nivel redus.

Conducta reprezintă principala rută de export a petrolului saudit care permite evitarea Strâmtorii Ormuz și a eventualelor blocaje provocate de război.

Infrastructura fusese închisă după atacurile din această lună, pe care autoritățile saudite le-au atribuit unor grupări din Irak sprijinite de Iran, conform News.ro.