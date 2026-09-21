Alegeri Rusia 2026, rezultate: Partidele care intră în Parlament. Kaja Kallas: Un alt eșec major pentru democrația rusă

Steagul Rusiei. Sursa foto: Pexels

Partidul Kremlinului, Rusia Unită (RU), are aproape garantată majoritatea constituţională în Duma de Stat (Camera Deputaţilor) după numărarea a peste 90% din voturi exprimate cu ocazia alegerilor legislative.

UPDATE: Rusia Unită, partidul lui Putin, câştigă un număr record de locuri în Duma de Stat (rezultate preliminare)

Partidul preşedintelui rus Vladimir Putin, Rusia Unită, a câştigat cel puţin 355 de locuri în alegerile legislative de la sfârşitul săptămânii trecute, potrivit rezultatelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale de la Moscova publicate luni, depăşind precedentul său record de 343 de locuri în 2016 şi consolidându-şi astfel majoritatea de două treimi în Duma de Stat (camera inferioară), informează AFP şi DPA. transmite Agerpres.

În faţa partidului Kremlinului, doar formaţiunile care l-au susţinut - în diferite grade- pe Vladimir Putin şi continuarea războiului în Ucraina au fost autorizate să participe. Singurul partid care s-a opus frontal conflictului, Iabloko, a fost exclus.

Cu mai mult de 95% din buletinele de vot numărate luni, inclusiv voturile electronice, şefa Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, a declarat câştigător partidul susţinut de preşedintele Vladimir Putin, cu 57,83% din voturi. Rusia Unită a obţinut o majoritate covârşitoare în Duma de Stat, care numără 450 de locuri. Astfel, partidul ar obţine cu aproximativ 20 de locuri mai mult decât deţine în prezent şi ar înregistra cel mai bun rezultat din istoria sa.

Alegerile desfăşurate pe durata a trei zile, care s-au încheiat duminică, au fost primele de la începutul ofensivei pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022 şi au fost văzute ca un test al sprijinului public pentru război.

Toate cele 10 partide de pe buletinul de vot susţin Kremlinul şi războiul său în Ucraina.

Într-o conferinţă de presă, Ella Pamfilova a salutat un "record" de participare, depăşind oficial 59%. "Este cea mai mare rată de participare înregistrată vreodată pentru alegeri de acest nivel", a afirmat ea.

Rezultatele definitive sunt aşteptate vineri.

Dmitri Medvedev, fost preşedinte şi actualul şef al Rusiei Unite, a salutat primele tendinţe ca pe o expresie a încrederii în putere, promiţând "să susţină linia stabilită de preşedinte şi să apropie ţara de victorie".

Votul a fost criticat de opozanţii Kremlinului, guvernele occidentale şi organizaţiile care supraveghează democraţia ca nefiind nici liber, nici corect, pe fondul excluderii candidaţilor reali ai opoziţiei şi al restricţiilor stricte asupra presei şi libertăţilor politice.

La alegerile anterioare pentru Duma de Stat, care au avut loc în 2021, Rusia Unită obţinuse 49,8% din voturi. Partidul câştigase, de asemenea, locuri suplimentare prin mandate directe.

Conform rezultatelor de luni, se aşteaptă ca doar patru partide să intre în Dumă, faţă de cinci anterior.

Analista politică independentă, Tatiana Stanovaia, a declarat că au existat "nereguli" evidente, dar rezultatul reflectă, în mare măsură, sprijinul real de care se bucură partidul Rusia Unită în ţară.

Știrea inițială:

Partidul Kremlinului, Rusia Unită (RU), are aproape garantată majoritatea constituţională în Duma de Stat (Camera Deputaţilor) după numărarea a peste 90% din voturi exprimate cu ocazia alegerilor legislative, potrivit informaţiilor furnizate luni de Comisia Electorală Centrală (CEC), informează Agerpres, citând EFE.

Și rezultatele sondajelor efectuate la ieșirea de la urne arătau că partidul lui Vladimir Putin a câștigat, fără surprize, alegerile.

RU a obţinut 57,86% din voturile exprimate

Astfel, RU a obţinut 57,86% din voturile exprimate prin liste de partid la alegerile desfăşurate pe 18, 19 şi 20 septembrie, ceea ce ar însemna în jur de 130 de locuri, şi conduce în 208 din cele 225 de circumscripţii electorale, conform CEC.

Rusia are un sistem electoral mixt, în care jumătate din locurile din Duma de Stat (225) sunt distribuite pe liste, iar cealaltă jumătate pe circumscripţii, până se ajunge la 450 de locuri, cât are în total camera inferioară a Parlamentului rus.

În acest fel, RU ar depăşi cu mult cele 301 mandate necesare pentru a obţine în Dumă o majoritate care să îi permită prezentarea de reforme constituţionale.

Partidul aflat la guvernare, care a obţinut 343 de locuri în 2016, are în legislativul care se încheie 324 de deputaţi. Aceasta i-a permis în 2020 să adopte o reformă ce a eliminat prevederile care îl împiedicau pe preşedintele Vladimir Putin să candideze pentru realegere în 2024 astfel încât să poată rămâne la putere, dacă îşi doreşte, până în 2036.

Partidul Comunist din Rusia, a doua formaţiune cea mai votată

La rândul său, în numărătoarea pe liste, Partidul Comunist din Rusia este a doua formaţiune cea mai votată, cu 13,84% din voturi, urmată de ultranaţionaliştii din Partidul Liberal-Democrat cu 8,9% şi liberalii de la Oameni Noi cu 7,94%.

Conform acestor date, al cincilea partid în cursa electorală, Rusia Justă, nu va intra în Parlament pe liste cu rezultatul obţinut, de 4,95%, dar ar putea totuşi să obţină câteva mandate pe circumscripţii electorale.

Singurul partid rus care s-a exprimat împotriva războiului din Ucraina, Iabloko, şi care a fost exclus de pe liste de Curtea Supremă, nu pare că va obţine vreun mandat de deputat. Cele mai bune rezultate ale sale sunt locurile doi obţinute în mai multe circumscripţii electorale din capitala rusă.

Liderul formaţiunii de opoziţie, Nikolai Rîbakov, a declarat, după închiderea secţiilor de votare, că Yabloko ar fi fost al doilea partid cel mai votat la primele alegeri parlamentare din întreaga perioadă de război dacă s-ar fi aflat pe buletinele de vot.

Kaja Kallas: Rezultatul nu a fost niciodată pus la îndoială

Alegerile parlamentare din Rusia au reprezentat „un nou regres major pentru democrația rusă”, iar rezultatul scrutinului nu a fost pus la îndoială, susține șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas. Într-o postare pe X, ea a criticat restrângerea opoziției, excluderea observatorilor internaționali și organizarea scrutinului în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

"Așa-numitele alegeri din Duma au marcat un alt eșec major pentru democrația rusă. Rezultatul lor nu a fost niciodată pus la îndoială.

Kremlinul a redus la tăcere disidența, a interzis singurul partid înregistrat care s-a opus războiului său din Ucraina și a blocat accesul observatorilor electorali internaționali. Tot ce a mai rămas în Rusia este o aparență de democrație. Am propus măsuri împotriva celor care facilitează aceste alegeri simulate în teritoriile ucrainene ocupate", a scris Kaja Kallas.

Precizăm că luni, 21 septembrie, Rusia a promis că va „intensifica” atacurile asupra Kievului, acuzând Ucraina că a încercat să perturbe alegerile parlamentare pentru Duma de Stat prin ofensive cu drone asupra regiunii Moscovei, în ultima zi a scrutinului.